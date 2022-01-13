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染疫銀行員有新竹市足跡！餐廳停業清消　擴大匡列採檢352人

▲▼新竹市長林智堅。（圖／翻攝自臉書）

▲新竹市府今日上午出面說明確診足跡相關因應。（圖／翻攝自臉書）

記者陳凱力／新竹報導

桃機群聚再擴大，指揮中心昨晚公布添9例，分別為2例男性、7例女性，年齡介於20至50歲，都是桃園市中壢區聯邦銀行健行分行員工案17630同職場工作人員，其中新竹市也傳出確診足跡，據悉為案17630造訪竹市的足跡。

新竹市今說明，案17630曾於8日在新竹市餐廳用餐，該餐廳今已停業進行清消，市府也緊急通知同時段用餐48名民眾（竹市27人、外地21人）、員工13人進行採檢，目前已知27名竹市居民和13名員工採檢，共計40人PCR皆為陰性。市府今將擴大通知9日至11日，曾到訪餐廳291名民眾進行到院採撿，結果最快明日出爐，而目前匡列採檢總人數是352。

林智堅市長表示，該餐廳今日起停業至14日，並進行清消，市府也規範14天暫停內用服務，該餐廳若15日恢復營業，僅提供外帶服務。林智堅說，春節返台明後兩天將是高峰潮，桃竹竹是共同生活圈，竹市五大醫院的收治量能都已整備完成，共開設專責病房的56床，協助收治桃機落地採檢陽性的確診病患。

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另外，因應疫情變化，林智堅市長說，17日起再加開兩座疫苗站，總計六座疫苗站，分別為竹科管理局站（新竹市新安路2-1號）、北區區公所（新竹市國華街69號5樓）、中正市場（新竹市中正路245號2樓）、體育館（新竹市公園路295號）、慈濟（新竹市中華路五段208巷20號）、稅務局（新竹市中央路112號B2），提供65歲以上民眾隨到隨打疫苗接種服務，其餘民眾請到1922疫苗平台預約施打。

林智堅市長呼籲，請民眾盡快完成疫苗接種，並做好防疫措施，外出配戴口罩、並勤洗手，一起完善防護網。

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