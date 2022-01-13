大陸為防疫熔斷多個「美國赴華航班」　拜登警告或採取行動

▲此次熔斷指令涉及達美航空公司、美國聯合航空公司與美國達美航空公司，這些航班都發現了確診病例。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

因美國飛往中國大陸的航班接連有乘客確診，中國民航局近日對8個航班發出熔斷指示。對此，美國拜登政府12日批評，中方此舉不符合兩國航空運輸協議，警告可能採取管制行動回應。

據中國民航局官網10日消息，６日發布熔斷指令，對中國國際航空公司CA770航班（洛杉磯至深圳）等8個航班實施熔斷措施。中國民航局昨（12）日發布消息，11日再向多個中外航班發出熔斷指令。

據外電報導， 拜登政府12日批評該決定，並警告稱美國可能會採取行動，以回應中方有關行動。美國交通運輸部發言人表示，中國的行為不符合《中美航空運輸協議》，「我們正就此與（中國政府）進行接觸，並保留採取適當監管措施的權利。確保把對旅客的影響降至最低。」

今年初被取消的美國赴華航班累計70班，中方也暫停其他國家的國際航班。國際航空運輸協會（IATA）近日指出，國際機票銷售於2021年末大幅減少，而這是因為各國政府相繼關閉邊境，對新冠Omicron變種毒株反應過度。

▼ 中國民航局12日公告 。（圖／翻攝自中國民航局網）