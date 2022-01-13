西安新增6例確診疫情趨緩　8處小區微解封「足不出區」

▲西安上月23日宣布封城。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸陝西西安疫情趨緩，12日新增本土確診6例，其中隔離管控發現4例、重點人群篩查發現2例；治癒出院122例。另外，西安雁塔區8個小區（或樓棟）自13日零時微解封，調整為「管控區」，實行「足不出區、錯峰取物」。

據陝西衛健委今（13）日通報，12日新增本土確診6例，均在西安市。自2021年12月9日以來，全省累計報告本土確診病例2058例，其中西安市2031例、咸陽市13例、延安市13例、渭南市1例；出院673例、在院1385例。

據《央視新聞》報導，西安雁塔區所轄長安大學南校區西院教學區、翠華北路社區雅荷翠華小區等8個小區（或樓棟），自13日零時起調整為管控區。這是經過社區防控區域評估專家組研判，同時滿足《西安市新冠肺炎疫情社區防控區域調整方案》中調整封控的三個條件，調整為管控區管理。

▲西安疫情趨緩後，部分地區開始微解封。（圖／視覺中國）

調整為管控區後，這些小區實行「足不出區、錯峰取物」。原則上居家，允許每3天每戶 1人憑許可證在管控區域內購買生活物資，每次不超過2小時；每天開展一次體溫檢測和症狀問詢，實施每日零報告制度；原則上每3天開展一次核酸篩查，具體頻次可根據疫情防控形勢變化調整。