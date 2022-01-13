確診者擅自關病房抽風設備　柯文哲：社會上什麼奇奇怪怪的人都有

記者袁茵／台北報導

台北市聯合醫院中興院區、仁愛院區共有3名專責病房護理師染疫，台北市醫師職業工會13日表示，有部分患者將病房當飯店，擅自關閉病室內抽風設備。對此，台北市長柯文哲回應，這個社會上什麼奇奇怪怪的人都有。

▲柯文哲出席110學年度智慧校園4.0成果展。（圖／記者袁茵攝）

針對醫師職業工會爆料，有病人擅自將抽風系統關掉，未來是否會訂定罰則？柯文哲13日出席110學年度智慧校園4.0成果展時指出，「我跟你講，一句話，我們這個社會什麼奇奇怪怪的人都有，什麼通風系統關掉，還是會有。」

柯文哲提到，與其把病人分散在所有醫院，讓每個地方都要費盡心思防守，不如將確診者集中，因此已下令重啟北市防疫專責旅館，「這樣才不會搞得遍地烽火、每個地方都要防守，這樣太累了！」

北市醫師職業工會13日提及，有工會會員反應，近期大量湧入的境外確診患者，已經造成工作人員相當大的壓力，因為縱使都是輕症，卻屢見有患者將病房視為飯店、將護理人員當作服務生，例如不斷抱怨網路連線問題、以線上訂餐平台訂購餐點，不斷要求醫療人員幫忙領取。

北市醫師職業工會指出，最令人擔憂的是，病室內的負壓或通風設備對於醫療人員的安全至關重要，卻有患者屢經規勸，仍堅持自行將其關閉，不只提高暴露風險也增加醫護心理負擔；對於擅自關閉排風設施這樣的危險行為，支持主管機關以《傳染病防治法》或醫療法妨礙醫療業務罪名查辦，保障醫療人員的安全。