落地確診一大堆「陰性證明是假的」？醫3點推測解答了

▲醫師認為，讓專業人士篩檢，才比較能避免風險。（圖／記者李毓康攝）

記者楊晏琳／綜合報導

昨（12）日台灣暴增92例境外移入確診，創下歷史新高。許多人好奇，國際疫情肆虐，各國均須持陰性證明才可登機，為何機場依舊這麼多落地檢驗陽性？整合醫學專科醫師姜冠宇列出3點分析，認為「國外讓民眾自篩」可能就是原因之一。

首先，姜冠宇指出，國外有讓人自篩鼻腔拭子的慣例，但民眾操作不正確，可能會造成某種程度的結果不準確。他表示，其實不一定要碰到鼻咽底這麼深「但是有人真的連鼻腔深處都沒有，碰到鼻頭就交檢體了。」不舒服的篩檢操作，醫療人員為之比較能避免風險，他認為，民眾自篩寧可用唾液測試還比較好。

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再來，姜冠宇也提到偽陰性的可能性。他說，Omicron很狡猾，有些會晚點表現，相較於原始株，雖然Delta病毒複製速度會更快感染人，但理論上Omicron比Delta更快。「但是那是大部分，少部分晚點表現的族群，也是隨著病毒變異與染疫者體質，比例會增多。」去年的埃及就是一經典案例。

最後，姜冠宇認為，乘客確實也有機會在飛機上被感染。他表示，雖然不意外，但也要看飛機上的座位、接觸狀況為何。「若國門未來有開放機會，大量入境檢體需求與策略，也是國內要面對的問題。」