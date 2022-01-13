今4航班採檢再+14確診！王必勝曝恐怖陽性率　這架高達12.2%

記者沈繼昌、陳羿妏／桃園報導

新冠變種病毒Omicron攻破國門，指揮中心日前宣布長程航班旅客須進行快速PCR採檢。對此，指揮官王必勝今（13日）上午指出，桃園機場今日4個航班約180人採檢後，共有14人確診，其中一班來自舊金山的班機，82名乘客中就有10人確診，陽性率12.2%，是陽性最高的班機。

▲指揮官王必勝說明，今日四個航班採檢後共有14人確診。（圖／攝影中心攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

王必勝表示，入境高峰期應該是在明天、後天，依長程航班來看大約800人，預期中確診人會蠻多，但不會進到後面體系，這也是長程航班旅客須進行快速PCR採檢計畫的目的。為了因應高峰期，已增派一倍人力以及救護車數量。

針對整個快速採檢流程，王必勝認為，目前順暢很多，針對飛機何時到、靠橋以及採檢後 放第一批陰性旅客的部分，相關人員都有做紀錄，而他現在比較在意開始檢驗至放第一批陰性旅客的時間大概是多久，不讓旅客等待太久，今天四航班中，三個航班於1小時內解決採檢，另一航班人比較多大約是1小時多7分，而今下午還會有兩個航班、約200多人抵達台灣。

王必勝表示，目前醫療量能夠，因為昨天開始實施，同班機或者同家人旅客若確診可住同一間病房，以減少病房用量，且各大醫院都有加入輪班行列，專責病房目前看起來是夠的，至於外界認為是否把輕症患者收治到集中檢疫所，王必勝也說目前正在計畫中。