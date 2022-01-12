快訊／確診童跨年高雄3天遊！新增8人被匡列　59人PCR出爐

▲確診童一家在跨年入住高雄萬豪酒店 。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

桃機群聚延燒高雄！高雄市衛生局證實，案17505的8歲學童，在去年底跟家人到高雄跨年入住萬豪酒店，陸續匡列51人採檢，所幸PCR結果均為陰性。另外，還有8名相關場域接觸者在12日也被匡列，衛生局今表示，8人PCR採檢結果全數陰性。

高雄市衛生局透露，桃園市確診個案17505（8歲童、CT=25.6）於2021年12月31日至2022年1月2日與家人一行4人（案父、母與兄）至高雄旅遊，經中央流行疫情指揮中心分析，案17505可能感染地為桃園某課後安親班，可能感染來源為同一安親班確診個案17504，並追溯其傳播鏈可能指標個案為其父（案17473）。

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▲▼確診8歲童一家遊高雄3天2夜，萬豪、漢神巨蛋、義享天地、碳佐麻里美術店4處緊急大清消。（圖／高雄市環保局提供）

不過，由於8歲學童在1月6日曾出現相關症狀，以Omicron可傳染期為發病前2-3天推算，於高雄市旅遊期間可發生的感染風險較低，但仍不可掉以輕心。

足跡所至相關場域包含萬豪酒店、碳佐麻里美術館店、漢神巨蛋、義享天地（旭集和食集錦），昨日環保局接獲通知後，也立即展開徹底清消工作。市府呼籲市民出外仍應保持社交距離、載口罩、勤洗手，落實防疫措施。

衛生局調查確診童於12/31至1/2足跡，擴大採檢總共匡列51人為密切接觸者，匡列51人全部PCR陰性。另外有8人在座位上比較靠近，衛生局今表示，8人採檢結果也都是陰性。

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