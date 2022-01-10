恐怖影像曝！聯結車輪噴飛對向砸小貨車　車被砸毀妻死夫傷

記者許宥孺／高雄報導

國道3號北上384.8公里燕巢系統，10日中午12點多發生一起嚴重事故。一輛南向的大貨車於行進中，輪胎突然脫落，車輪彈飛砸向北向車道，當場砸中一輛自小貨車前擋玻璃，坐在副駕駛座的妻子當場被砸死，駕車的丈夫則頭部受到外傷。

▲自小客貨車前擋砸出大洞。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，這起事故發生在10日中午12點50分，47歲洪姓男子駕駛半聯結車運載回收物品，行經「南向」384.8公里處時，疑似因左側車輪脫落，停在路肩並報警處理，警方到場處理時發現，輪胎砸向北向的一輛自小客貨車。

▲▼大貨車輪胎脫落砸毀自小客貨車，造成1死1傷。（圖／記者許宥孺翻攝）

重力加速度之下，整輛小貨車被狠狠重擊，前擋玻璃裂成蜘蛛網，車頭被砸出大洞，51歲黃姓妻子當場死亡，42歲黃姓男駕駛意識清醒，但頭部受有撕裂傷，送往義大醫院救治，目前生命徵象穩定，仍在觀察中。

▲▼半聯結車輪胎脫落砸中對向自小客貨車，事故釀成1死1傷。（圖／記者許宥孺翻攝）

而自小貨車已由拖吊車拖回竹田分隊，肇事的半聯結車駕駛也已回分隊做筆錄。警方表示，自小貨車黃姓駕駛與黃姓女乘客為夫妻關係，當時開車要從屏東開往台南，有關肇事車輛輪胎脫落違規事實，將依道路交通管理處罰條例第33條第1項第16款規定製單舉發，雙方駕駛未酒駕，後續由國道第五大隊竹田分隊及刑事組持續處理中。

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