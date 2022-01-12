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快訊／「女護理師男友較像早期感染」　北市曝下一步要查誰傳給誰

▲▼台北市立聯合醫院中興院區。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市立聯合醫院中興院區。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市聯合醫院中興院區再度爆發新冠肺炎感染案件。針對感染途徑、病毒種類，台北市副市長黃珊珊12日受訪表示，其中一位確診者、護理師男友的Ct值高，比較像早期感染，另2位Ct值低比較像新個案，所以指標個案是誰，誰傳誰？還要等專家判定。

台北市聯合醫院中興院區再度爆發新冠肺炎感染案件，此次被定調為群聚感染，發生在專責病房內；由於該病房有半數為Omicron變異株，讓外界關注其感染途徑、病毒種類等。

黃珊珊表示，早上報告完畢昨匡列的數字，目前中興院區匡列34位宿舍的同仁都進行居家隔離，只要是專責病房員工在宿舍有相關密切接觸的都進行居家隔離，居隔總共是70幾位。

黃珊珊指出，因為2人是負責專責病房，所以當然會懷疑說專責病房裡的交互感染，或者SOP沒有確實，但是現在這個案子，中央也沒辦法斷定，「因為男朋友的Ct值比較高，比較像是更早期的感染」，但這要交由中央判定，當然他們應該是群聚事件，指標個案到底是哪個，大概要做些認定。

「2位反而比較是新感染，男友反而Ct值高，比較像是比較早感染。」黃珊珊說，這要讓專家來做判定，我們不做任何預設，主要是先匡起來比較重要，以擴大匡列採檢為原則，目前沒有新陽性，還要觀察一個禮拜。

至於是Omicron還是Delta？黃珊珊表示，目前基因定序還沒出來，但因為2位護理師照護的病房內，有9個都是omicron；18個病人裡面有16個是新冠肺炎確診者，另2個是居家檢疫者。這16個裡面有8到9個是Omicron，但護理師是不是確診Omicron還要做基因定序，還要跟原本的病人基因定序做比對。

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