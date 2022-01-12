獨／打籃球也要戴！北市擬14日宣布運動全程戴口罩　最快本週六上路

▲台北市最快15日實施室內外運動全程佩戴口罩。圖為打籃球示意圖。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者袁茵／台北報導

指揮中心日前在記者會上公佈最新防疫規範，包括戴口罩規定加嚴，其中運動、唱歌、拍照等活動恢復成須戴口罩，但各縣市尚未公布相關指引，引發民眾質疑如何遵守。據了解，台北市政府12日上午開會討論，要恢復室內外運動全程配戴口罩，其中就包括之前飽受爭議的打籃球，最快在14日對外宣布、15日實施。

面對新冠肺炎疫情，台北市政府每週一、三、五上午召開防疫會議，據了解，在指揮中心公布加嚴口罩規定後，北市體育局便有提出應對措施，並且提報給府方，而台北市政府12日的防疫會議，便有討論到關於運動事項是否恢復全程戴口罩一事。

台北市副市長蔡炳坤12日接受《東森新媒體ETtoday》訪問時證實，由於指揮中心宣布新防疫規範，北市府上午有開會討論，原則上恢復室內外運動「全程佩戴口罩」，其中打籃球也要戴，但有兩種情況不用戴口罩，一種是水域活動，例如游泳池、烤箱、水療設備、三溫暖、蒸氣室、冷熱水池等。

蔡炳坤表示，第二種情況則是運動比賽，這項屬於專業題目，由於過去上場比賽時可拿下口罩，但必須附上健康證明、打滿2劑疫苗且隔14天證明，但現在中央已將第3劑疫苗間隔期間縮短至12週，倘若選手已經打2劑疫苗又滿12週，是否應追加第三劑疫苗，目前地方政府並無規範。

蔡炳坤指出，原本北市府要在12日公布運動指引，但因為碰到比賽選手是否要打第三劑疫苗等問題，所以請醫療專業團隊、北市聯醫副總院長璩大成就此問題做討論，並預計最快在14日對外公布、15日實施。