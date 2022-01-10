快訊／國3大貨車「輪子噴飛」砸毀對向自小客　駕駛當場死亡

今年高雄將有2個新開幕的商場，分別是南高雄的「SKM Park」以及北高雄的「岡山樂購站前廣場」，而這2個商場周邊的房市特色相似度高，就是新建案都是中古屋房價的2倍，且中古屋房價僅在每坪10~12萬元，首購族入手門檻相對低。