快訊／國3大貨車「輪子噴飛」砸毀對向自小客　駕駛當場死亡

▲大貨車輪胎噴飛砸死對向駕駛。（圖／民眾提供）
記者許宥孺、吳世龍／高雄報導
最新消息！國道3號北上384.6公里處，10日中午12點多發生一起事故，一輛大貨車於行進中，輪胎突然脫落車輪彈飛砸向對向車道，造成一輛自小客車駕駛當場被砸傷，駕駛當場死亡。事故占用外側2車道，目前僅內側車道可通行，車禍現場仍處理中，事故原因仍待警方釐清。
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