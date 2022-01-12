LIVE／北市再爆個案「郵局有確診足跡」　陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

桃園機場群聚染疫已累積39案，台北市也傳出聯醫護理師相關共3人確診，昨（11）北投明德郵局發表聲明有確診者足跡，今停業一日，北市副市長黃珊珊證實北市有新增確診者，還要進一步調查護理師染疫男友是否為舊案，及傳播源頭。有關疫情發展與最新防疫作為，指揮官陳時中將於記者會上說明。

台北市聯合醫院中興院區11日傳出有醫護確診，指揮中心證實，中興醫院有3例本土確診，分別為2名中興醫院護理師，以及一名護理師的男友，列案17570~案17572。

黃珊珊指出，今北市有新增確診個案，足跡曾至明德郵局，與中興院區個案無關。因其Ct值30，是否為舊案，待指揮中心認定。

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指揮中心專家小組召集人張上淳昨表示，案17570是上大夜班的專責病房護理師，沒有太多院內足跡，是住在院內宿舍，案17570確診後，另外針對全病房同仁採檢，再檢出一位案17571護理師，而第三名確診者是案17570護理師男友。

張上淳表示，目前同病房工作同仁都列密切接觸者，暫時隔離在醫院空房，比較令人擔心的是，個案是專責病房護理師，有照顧5位確診病人，其中有3人定序Omicron，所以會擔心傳播力會不會比較強，會跟醫院討論是不是要做大幅度匡列隔離。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

