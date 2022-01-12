國民黨中常委力挺朱立倫　提案召開「黨是會議」布局2022

▲朱立倫出席「後疫情下的策略論壇」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨中二補選、罷昶失利，黨主席朱立倫未出席選後記者會，引發黨內砲轟。不過，中常委林金結表態支持朱立倫續任，並提案要求黨中央召開「黨是會議」，討論未來路線、黨名和結構，作為未來2022、2024布局的參考與方針。

朱立倫在中二補選、罷昶失利當晚缺席記者會，僅由發言人凌濤對外說明，並稱「朱立倫承接過去的框架跟任務，到此為止」，被黨內質疑在「甩鍋」給前任黨主席江啟臣，不少人要求朱立倫辭職負責。

身為黨內資深中常委的林金結則支持朱立倫續任，更表示國民黨應召開「黨是會議」，邀集14位縣市首長、歷任黨主席、藍營菁英領袖、各界社會賢達、具影響力者，就國民黨的路線、黨名、結構進行討論與檢討，作為未來2022、2024布局的參考與方針。

對於林金結的提案，朱立倫12日受訪表示，所謂黨是會議，就是全黨大家共同都能提出共同的意見，但是大的路線，就是愛台灣，就是堅持中華民國，就是能夠獲得更多中間選民，更多年輕選民的認同。

林金結提案全文

案由：有鑑於本黨近來推動四公投案、中二區立委補選、中正萬華區罷昶等行動失利，應盡速勵精圖治、愈挫愈勇、找回民眾對本黨的熱愛 與熱情，建請中央盡速召開黨是會議，邀請14縣市首長、 歷任黨主席、本黨菁英領袖、各界社會賢達、具影響力者，就本黨路線、黨名、結構進行大破大立之討論與檢討，作為未來著眼2022、2024之佈局參考與方針。為本黨2022再創佳績，並作為重返執政之關鍵基石。