大陸女婿賴陽喜行動愛台灣　友善土地堅持無毒農作

▲賴陽喜送了一籃南瓜和香蕉到「聖十字架療養院」分享他的成果。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

來自中國廣東的關山女婿賴陽喜在疫情爆發後選擇「滯留」台灣，現在他不只習慣也徹底融入在地的風俗民情。喜歡農事生產的賴陽喜認同友善土地的觀念，嘗試種植多種無毒蔬果並大方分享辛勤成果。



目前在關山鎮農會「米國學校」農夫市集販賣的「無毒」南瓜，是由來自大陸的關山女婿賴陽喜所種植的。原本種植區域都翻耕、犁溝完成準備種植10000株的高麗菜，因故臨時選擇改種南瓜自嘲幸運躲過一劫。躲過十月豪雨侵襲，如今歡喜收穫還分享到療養院。



▲賴陽喜送了一籃南瓜和香蕉到「聖十字架療養院」分享他的成果。（圖／記者楊漢聲翻攝）

賴陽喜表示，疫情的影響索性留在台灣陪伴妻小和照顧老丈人，除了老婆關山娘家的田地外還在山區租了5分地來種菜。去年放棄原先計畫高麗菜的種植而改種1300株的南瓜，目前已經開始進入3個月的採收階段。碩大甜美的果實吸引來往遊客目光，以「誠實商店」模式讓購買者自行投幣選購。



賴陽喜堅持以無毒栽種的方式種植作物，他說這是愛土地環境最實際的方式。不只遊客歡喜選購，還有鎮上的民眾也會特地前往購買。賴陽喜和老婆特地送了一籃南瓜和香蕉到「聖十字架療養院」分享他的成果，馬惠仁修女、饒培德修女和裴彩雲修女都非常開心，她們表示療養院大家都非常喜歡吃，而且這陣子香蕉也非常「缺貨」恰好能提供院民飯後水果補充。



賴陽喜說，南瓜含有豐富的蛋白質、膳食纖維、維生素C以及鈣、磷、鐵、鋅、硒等營養素；有助於抗氧化、抗老化等等好處多多。