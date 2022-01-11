太麻里釋迦優品果評鑑及推廣活動　劉櫂豪爭取210萬補助

▲台東縣太麻里地區，在新北市板橋農會舉辦「釋界迦年華」釋迦果品行銷促銷活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東立委劉櫂豪11日特別到新北市板橋農會活力廣場參加台東縣太麻里地區舉辦「釋界迦年華」釋迦果品行銷促銷活動，劉櫂豪特別協助太麻里地區農會向農糧署爭取210萬元補助行銷活動，盼能透過在新北市板橋農會的高知名度及人潮，推廣太麻里地區的鳳梨釋迦及大目釋迦給北部地區的民眾，增加農民收益。

台東縣太麻里地區農會為推廣太麻里轄區鳳梨釋迦，增加內銷通路，特擬定「111年度台東縣太麻里地區都會區釋迦(鳳梨釋迦、大目釋迦)優品果評鑑暨農特產品推廣行銷計畫」，向農委會申請經費補助，劉櫂豪立委協助爭取農委會補助210萬元，太麻里地區農會特別在新北市板橋農會舉辦「釋界迦年華-111年度台東縣太麻里地區都會區釋迦優品果評鑑暨推廣行銷促銷活動」，期能促進太麻里地區釋迦行銷推廣，增加農民收益。

劉櫂豪說明，本次活動1月11-13日將在新北板橋農會舉辦，下半年度則在高雄市舉辦，太麻里地區農會將結合在地釋迦產銷班、農民、青農以及參與農村再生之社區，一同舉辦推廣活動，此次活動增加滿額禮以及宅配促銷，將以買1000元送滿額禮以及免運宅配到府（限本島），提升鳳梨釋迦及大目釋迦的內銷產量，期盼透過推廣釋迦果的活動，能夠促進城鄉交流，帶動農村休閒旅遊，並且有效促進台東優質農產品推廣，歡迎有興趣好朋友來把台東甜美釋迦買回家品嚐，也多多分享給更多朋友，幫助推廣，幫助農民。