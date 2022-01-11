國寶陳利友妹排灣族刺繡展　13日起台東縣文化處展出

▲台東傳統工藝人間國寶陳利友妹排灣族刺繡展，13日起台東縣政府文化處展出。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

來自台東太麻里鄉排灣族工藝家陳利友妹女士，去年獲文化部登錄為重要傳統工藝「排灣族傳統刺繡」保存者，成為台東首位傳統工藝人間國寶。台東縣政府為讓更多人看見東排灣族獨特的藝術、文物及文化精神，於1月13日起至27日在文化處藝文中心1樓展覽室，舉辦「人間國寶陳利友妹排灣族Kinavatjesan傳統刺繡展」，希冀能為台東傳統文化留下更多紀錄，縣長饒慶鈴歡迎對傳統刺繡工藝有興趣的民眾踴躍前往欣賞。

饒慶鈴表示，透過此次展覽傳達東部排灣族地區相當珍貴且獨特的文化特色，也希望未來能有更多原住民族人或非原住民朋友來學習傳承。

文化處指出，長年投身排灣族刺繡工藝保存的陳利友妹女士，擁有超過60年的經驗，精通排灣族傳統刺繡技藝，作品創作多元。從其刺繡作品中，利用排灣族8種不同的技法和日治時期的刺繡手藝，將部落文化、記憶揉合，展現傳統的生活記憶及神話傳說。一生專注於工藝作品與刺繡教學的她，不僅在國內多獲大獎及館藏展出，更是有日本邀展並展出的經驗，以自我實現的過程再現族群榮光。

「人間國寶陳利友妹排灣族Kinavatjesan傳統刺繡展」從1月13日至27日，歡迎各界人士蒞臨這場實屬難得的藝術饗宴，期盼觀展者能以作品所傳達出之理念與意涵，將排灣族的文化及陳利友妹女士的情感訴諸大眾。