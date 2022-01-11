台東警1／12、1／15執行防制酒後駕車大執法

▲台東縣警察局執行1月12日全縣性以及1月15日全國性防制酒後駕車大執法。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

展現政府「酒駕零容忍」執法決心，台東縣警察局執行1月12日全縣性以及1月15日全國性防制酒後駕車大執法，在警方強力宣導及大執法下來，仍有民眾沒有覺醒而罔顧法律，以身試法，1月1日至1月10日計10日已移送公共危險罪52人，另舉發6件酒後駕車違規，警察局將於1月12日執行全縣性及1月15日執行全國性取締酒駕車專案勤務，以全面貫徹政府「酒駕零容忍」執法決心。

警察局表示1月7日在台東縣已發生1起酒後駕車死亡交通事故，該事故係1名重機駕駛人酒後駕車與自小客車發生事故，重機駕駛因傷重不治死亡，經警方委託醫院實施酒精濃度抽血檢測，檢測值達135mg/L，換算呼氣值為0.675mg/L，已遠超出標準值0.25mg/L，酒駕事故往往造成嚴重傷亡，請各位用路人酒後絕對不駕車。



台東縣警察局表示取締酒駕是常態性的工作，酒駕零容忍，天天都是大執法，民眾切勿心存僥倖，民眾出門應酬飲宴，請利用「指定駕駛」、「搭乘計程車」及「代客開車」等措施，請大家養成「酒後不駕車，開車不喝酒」的好習慣，酒後駕車肇事已造成無數家庭的破滅及財產損害，珍惜自己及他人生命、身體安全，才能達成「酒駕零容忍」的目標及建構安全的交通環境，維護用路人的安全。