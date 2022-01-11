回收處理業火災頻傳　強化業者場區管理及防災應變作為

▲台東縣環保局強化回收處理業者場區管理及防災應變作為。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

近年來其他縣市回收處理業火災頻傳，不但造成業者重大損失，也讓大眾對回收處理廠(場)的安全產生疑慮。台東縣環保局舉辦列管回收處理業者消防安全講習及演練，針對業者場域及消防設施現況，進行消防安全講習與消防演練實作，加強解說防範火災及發生時相關因應作為，現場更要求實地操作滅火器材等相關設施，使回收處理業及相關人員更熟稔消防滅火器材使用，提升火災預防與應變能力。

台東縣政府表示，資源回收是垃圾處理很重要的一個環節，回收業者端的回收去化管道不僅協助台東縣資源回收及垃圾減量成效的提升，回收業者場區良善的維護管理也有助於台東縣資源回收物去化量能的提升，也確保縣民生命財產安全及居住環境良好品質。

環保局指出，除了每年針對回收處理業者進行消防安全講習外，環保局每月並定期執行巡查輔導及加強自主檢查作業場所環境與消防安全設施，督促業者加強場域管理及相關消防設施維護情形，針對危及場域安全缺失，立即追蹤管制改進情形，以期達先行預防，有效防範的作為。

另外農曆春節將近，例行稽巡查輔導期間也提醒業者強化場區消防安全防護，並避免於春節期間廠區內堆置過多的資源回收物，降低場區災害發生的風險。