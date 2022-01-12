中州科大烏干達學生淪過勞學工　范雲轟：把國際學生當人口販運

▲范雲舉行記者會，揭露境外學生淪奴工慘狀。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

外籍血汗學工亂象頻傳，近年陸續爆發康寧大學斯里蘭卡外籍生非法打工、建國科大印尼外籍生被迫超時工作、中州科大淪綁債學工等案，引發社會譁然。民進黨立委范雲和民團今（12日）舉行記者會，痛批台灣境外生慘淪學生、奴工的案例屢見不鮮，「幾乎把國際生當人口販運」，要求教育部從嚴審查以「非專班」方式招收外籍生的學校及系所，重新檢討學生的求助服務，並應在1年內完成各大專院校的清查工作。

近日傳出中州科技大學外籍學生涉超時工作，教育部除了勒令學校限期改善外，也將把其列為專案輔導學校，另對於傳出每月工時達190小時淪為學工，勞動部表示，將查明該名外籍學生有無超過每周20小時工時上限，如超時工作有涉及違反《就業服務法》，最重可罰30萬元罰鍰。

范雲今天上午與台灣勞工陣線等民團舉行「國際學生淪為血汗奴工？！台灣高教不能成為人口販運溫床」記者會。一名來自烏干達、過去在中洲科大就讀的學生Collines表示，他懷抱夢想來台，然而在過去兩年內，他陷入每天超時工作超過10小時、幾乎沒有辦法睡覺、連續數月只能吃40元排骨飯果腹的窘境，「我在中洲大學做了兩年的學生，我的耐心和忍耐已經超過我自身極限，我在肢體、心理上被虐待，沒有辦法得到好的教育。」

Collines坦言，他決定踢爆此爭議的原因，是因為不希望自己和其他同學的夢想被埋葬，因此決定站出來講出他的心聲；他也說，當初決定來台的關鍵是，中州科大到烏干達招生時，允諾會給予獎學金、以全英文授課，「在我來台灣前，我連怎麼說『你好』都不知道」，但抵台後卻沒有得到有品質的教育，去「實習」的機構也與所學無關。

私校境外生10年增逾2.5倍 美《人口販運問題報告》揭新南向強迫勞動

范雲指出，根據教育部統計資料，110學年度全台有6.4萬位境外學位生，是十年前的2.56倍；其中私校的人數3.8萬更是十年前的8.26倍，然而在境外生人數快速增長的同時，台灣2021年卻被美國國務院的《人口販運問題報告》指出，人口販運者利用台灣「新南向政策」吸引東南亞學生前來台灣，再強迫他們勞動。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良呼籲，新南向政策專班淪為人力仲介溫床，台灣國際形象跟著蒙羞，教育部應該痛定思動，設立公開訊息、查核和通報機制，讓學生面對不當勞動時可以進行申訴，安心地把問題及疑慮提出來，另對違法大學也應以《人口販運防制法》移送法辦。

台灣人權促進會秘書長施逸翔直指，國際勞工組織（ILO） 訂定了11項強迫勞動指標，而根據相關報導揭示，台灣近年來遭受不當對待的境外生的處境，至少中了這11項指標中的6項：濫用弱勢處境、欺騙、恐嚇及威脅、抵債勞務、苛刻的工作及生活條件、超時加班。

施逸翔表示，早期技職教育被爆出台籍建教生淪為廉價勞工、勞動權益毫無保障，2013年的兩公約國家報告內容都有記載，後來也制定了保障建教生權益的專法，如今同樣的勞動剝削開始以人口販運的模式壓迫國際學生，結構如出一轍。

高教工會組織部主任林柏儀表示，大學境外生應是促進跨國教育文化交流的信使，不是拿來榨取學費、剝削勞力的工具，境外生因語言、人脈或經濟限制而易受欺壓，政府基於維護學生權益，對大學招收境外生更該嚴格把關，提高必要門檻：倘若學校沒有拿出充分經費，提供境外生合理的語言協助、生活支持、獎助學金、專業師資，那麼政府就該限制大學招募境外生的資格。

最後，范雲也提出4點要求教育部改進：第一，應從嚴審查每年約5萬名以「非專班」方式招收外籍生的學校、系所，確保學校能提供師資、語言、符合學習內容的實習機會等學習條件，才讓該大學招收境外生；第二，重新檢討現行境外生求助服務；第三，在個案面上，針對過去未審查的各大專院校境外生教學，應即刻展開逐步清查工作，規劃期程，於1年內檢視完畢；第四，目前中州科大還有15位和Collines一樣來自烏干達的學生，仍陷於水深火熱之中，教育部應儘速援助。

▼范雲舉行記者會。（圖／范雲國會辦公室提供）