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今年大學55系所宣布停招　增42系所追產業變化

記者黃翊婷／綜合報導

台灣少子化問題嚴重，去年11月擁有56年歷史的台北市內湖區方濟中學確定自下學年起停招。雖然教育部在111學年核准增設42個大學系所及學程，但仍有55個系所因為產業變化宣布停招，例如世新大學圖文傳播暨數位出版系碩士班。

▲重傳logo。低頭族、大學生、滑手機。（示意圖／記者黃克翔攝）

▲全台今年有55個系所宣布停招。（資料照／記者黃克翔攝）

為了因應未來發展，教育部111學年核准增設42個大學系所及學程，其中包含台灣大學理學院統計與數據科學研究所碩士班，自去年7月獲得教育部同意增設後，校方隨即於同年9月成立統計與數據科學研究所籌備處，並於111學年度開始招生入學，致力培育統計與數據科學的專業人才，投入從事統計與數據科學等相關研究。

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不過，根據《聯合新聞網》報導，今年全台共有55個系所宣布停招，目的是要轉型走向更符合產業趨勢的領域，例如世新大學圖文傳播暨數位出版系碩士班；副校長兼教務長陳清河表示，停招不是結束，會將名額併入數位媒體設計系，由於平面出版業市場正在萎縮，校方決議自112學年起更名「圖文傳播系」，刪除平面印刷課程，增加聚焦設計和攝影領域。

▲▼註冊率掛零系所。（圖／ETtoday製圖）

▲110學年大專校院博士班無新生註冊的系所。（圖／ETtoday製圖，下同）

其實少子化的問題近年來頻頻被拿出來討論，依據教育部資料顯示，110學年度大專全校新生註冊率有7校註冊率低於6成，較去年12校少5間；碩博士班部分有46系招生掛零，公立共計18間，包括台灣大學、成功大學、陽明交通和中央大學等通通入列。

博士班在該年度有32系招生全掛蛋，如台大語言學研究所、綠色永續材料與精密元件博士學位學程；成大奈米積體電路工程博士學位學程；中興大學化學工程學系；陽明交通跨領域神經科學博士學位學程（台灣聯合大學系統）；中央則有經濟學系、工業管理研究所等5系。

公立博士班此次有13間，包括海洋大學海洋環境資訊系等3系；中正大學哲學、心理等4系；台北大學經濟學系；高雄大學應用數學系；東華大學海洋生物研究所等3系；暨南國際大學國際文教管理人才博士學位學程；雲林科技大學環境與安全衛生工程系博士班等3系；金門大學跨境產業策略與發展博士學位學程。

公立碩士班有6間，加私立共14系沒人註冊，分別為清華大學全球營運管理碩士雙聯學位學程、台灣師範大學體育與運動科學系體育行政教師碩士在職專班、高雄師範大學教育學系學校行政領導碩士班，和暨大、台北護理健康大學等校。

▲▼註冊率掛零系所。（圖／ETtoday製圖）

▲▼110學年新生註冊率。（圖／ETtoday製表）

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