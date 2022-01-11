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疫情燒入校園提早放寒假？教部：尚無規劃、配合指揮中心

▲▼1/11指揮中心記者會，指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集張上淳。（圖／指揮中心提供）

▲陳時中今指會請教育考慮「考完期末考提早放寒假」。（圖／指揮中心提供）

記者許敏溶／台北報導


受到Omicron病毒影響，本土新冠肺炎疫情升溫，今（11日）新增12例本土，而桃機群聚爆發後已有多名學童確診，指揮官陳時中今指會請教育考慮「考完期末考提早放寒假」，教育部回應，根據指揮中心發布資訊，目前發生都是追蹤中個案，教育部尚無提早放寒假規劃，未來將視疫情狀況，配合指揮中心，即時因應啟動相關措施，各縣市則可根據防疫管理指引規定，視需要啟動加強相關防疫措施。

全球新冠肺炎疫情持續延燒，台灣也不例外，中央流行疫情指揮中心今再宣布新增12例本土、58例境外移入個案，而桃機群聚爆發後已有多名學童確診，陳時中今天被媒體問及，近日疫情升溫，是否會考慮讓學生考完期末考提早放寒假？陳時中回應，「到目前來講還沒有到那麼社區，強調說這些都是在追蹤中的個案，當然我們會就教學立場，請教育部做點考慮。」

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▲▼ 教育部。（圖／記者許敏溶攝）

▲ 教育部指尚無提早放寒假規劃。（圖／記者許敏溶攝）


對於受疫情影響，各級學校是否提早放寒假，教育部稍早表示，根據指揮中心發布資訊，目前發生都是追蹤中個案，教育部尚無提早放寒假規劃，未來將視疫情狀況，配合指揮中心，即時因應啟動相關措施，各縣市則可因應疫情需要，根據防疫管理指引規定，視需要啟動加強相關防疫措施。

教育部進一步說明，目前各縣市因應疫情啟動預防性停課措施，例如桃園市今天宣布已預防性停課，提早一周放寒假，是考量桃園市疫情且國小學生未接種疫苗，而本週五（14日）為國小期末測驗最後一日，根據教育部去年 12月17日修訂「高級中等以下學校及幼兒園 110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」規定，啟動預防性停課及防疫照顧假等配套機制，教育予以尊重。
 

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