▲本土校園連兩天增1例確診，校園累計總數達947例。（圖／教育部提供，照片人物欲本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

受到Omicron病毒影響，全球新冠肺炎疫情持續延燒，昨境外移入個案32例，本土也有6例，而根據教育部今（11日）公布最新統計資料，截至昨（10日）天為止，各級學校新增3例確診，其中1例本土，讓本土病例連續兩天增加1例，累計達725例，另外2例為境外移入，境外生累計確診達222例。

近期國際疫情因Omicron病毒而持續延燒，累計到今天為止，全球染疫人數超過3.09億人，各國確診數短期暴增，台灣本土也爆發群聚感染，昨本土新增6例確診病例，也讓桃機群聚累積31人確診。

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根據教育部最新公布資料顯示，截至昨日17時30分為止，各級學校學生確診總數來到947例，新增3例當中，有2例為境外移入，也都是大專校院學生，總計境外移入大專校院學生185例，境外移入高中生35例，國中生、國小生各1例。

▲本土校園連兩天增1例確診，校園累計總數達947例。（圖／教育部提供）

另在本土確診學生數部分，則來到725例，連續2天都新增1個案，都是小學生，其中213例為本土大專校院生，高中生119例、國中生113例、國小生191例，還有89例幼兒園生。