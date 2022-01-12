陳柏惟摔車陷昏迷！7小時後報平安「人還活著」　曝醒來先做一件事

記者閔文昱／綜合報導

台中市中二選區新科立委林靜儀11日下午與基進黨前立委陳柏惟合體謝票，不料宣傳車經過霧峰吉峰路時，陳柏惟疑似重心不穩向後仰倒，直接從車上摔落，事發後昏迷，所幸送醫後意識清楚，狀況穩定。對此，陳柏惟稍早也在臉書報平安，表示自己「還活著」，現在還在看電視想知道是怎麼回事，「謝謝各位來訊關心，也很抱歉打擾大家了。」

陳柏惟11日下午陪同林靜儀車掃謝票，結果在行經霧峰吉峰路時意外跌落吉普車，隨後在林靜儀陪同下到中山大慶醫院救治，所幸傷勢多為外傷，狀況穩定。林靜儀表示，上車前都有確認扣上安全帶，司機才會出發，但可能陳柏惟身高較高，對他的防護力比較不足，「我看到的時候他就已經摔下去了，安全帶是扯開來的。」

▲陳柏惟陪同林靜儀謝票時，不慎失足墜車。（圖／翻攝臉書、ETtoday記者湯興漢攝）

陳柏惟11日晚間10點42分也在臉書發文報平安，強調自己有繫安全帶，車輛也沒有闖紅燈，雖目前頭、肩還很痛，但「人還活著」。同時他也稱，事發後處於昏迷狀態，現在正看電視想知道是怎麼回事，「謝謝各位來訊關心，也很抱歉打擾大家了。」

陳柏惟失足墜車後，國民黨立委葉毓蘭在臉書祝福他早日康復，同時也表示，自己在選舉期間，也上過很多次戰車助講造勢，行進間的車輛多有意外，如有不慎，後果都不堪設想，「不論是選前的拜票、選後的謝票，只要站上那個位置，都一定要注意好自身的安全。」未來也會推動交通安全改革。

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