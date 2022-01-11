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前立委墜樓、F16墜海、3Q哥摔車！　專家曝今「巧合6個1」磁場強

▲▼ 。（圖／記者邱晟軒攝） 

▲民國111年1月11日，今發生多起意外。（資料圖／網友提供、黃克翔攝）

記者邱晟軒／綜合報導

今天是中華民國111年1月11日，剛好有6個1，不過一整天卻爆出多起憾事。從上午前立委龐建國墜樓身亡、一連到F16V戰機驚傳墜海，及前立委陳柏惟從宣傳車摔落送醫；若再加上本土確診狂飆12例，疫情燒至台北市，這個「巧合6個1」的日子，可謂極不寧靜。

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前立委龐建國墜樓身亡

國民黨前立委、文化大學教授龐建國上午於北市內湖區住家墜樓身亡。據悉，龐建國於11日凌晨4時，曾在多個藍營群組留下訣別12字訊息：「不公不義的台灣，我生不如死！」，至於事件詳細原因、背景，仍待後續調查。

3Q哥陳柏惟重摔落地

台中市第二選區立委補選9日落幕，勝選的立委林靜儀今（11）日與前立委陳柏惟合體謝票，稍早宣傳車行經霧峰吉峰路時，站在宣傳車上的陳柏惟疑似重心不穩，整個人往後倒從宣傳車上摔落，目前陳柏惟已經送醫救治。

▲國軍傳F16戰鬥機失事，編號6650當事飛機F-16V。（圖／記者林敬旻攝）

▲國軍傳F16戰鬥機失事，編號6650當事飛機F-16V。（圖／記者林敬旻攝）

F16V戰機驚傳墜海

一架F16V戰機今於嘉義空軍基地起飛，卻於11日15時25分因不明原因在東石外海光點消失，目前軍方全面起動搜救上尉飛官。據悉，陳姓飛官在嘉義水溪靶場進行炸射任務訓練時，卻疑似突然發生墜毀意外，而該架戰機上的飛官並未跳傘，目前陸海空三方同時搜救中。

桃機群聚燒進台北市

桃園機場群聚案持續延燒，中央流行疫情指揮中心今日公布新增12例確診、58例境外，其中新增個案中，包括台北市3例染疫個案，分別為北市立聯合醫院中興院區2名護理師，以及1名護理師男友。

本站今曾報導，「過年前『最後天赦日』！111／1／11磁場超強　專家曝轉運8吉時」內文指出，旺好運知名命理師谷帥臻指出，今天是進入壬寅金虎過年前的最後一個「冬季甲子天赦日」，從00:00開始氣場就會非常強大，時間與空間重疊到許多難得一見的天地磁場特殊格局的優勢。

谷帥臻解釋，「天赦日」遇上天地能量磁場最強的「造命日課」特殊格局，等於啟動天地間自然能量開運的鑰匙，可提昇吾人整體運勢、趨吉避凶。不是每次都可遇上這種特殊格局的造命日課，造命開運轉旺運勢力量最強。

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