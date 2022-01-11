龐建國生前嘆「不公不義的台灣」　賴士葆：道出很多人心中的痛楚

▲龐建國。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨前立委、文化大學教授龐建國11日早上7時許在台北市內湖住家墜樓身亡，震驚國民黨及其學生；此外，龐現場留有遺書，且據悉他生前罹癌，但詳情仍有待警方釐清。對此，國民黨立委賴士葆感到震撼，並指龐建國永遠堆滿笑容，想不到會這樣結束生命。另對於龐建國生前留下的12字，賴士葆則認同表示，道出很多生活在這裡的人心中的痛楚與無奈。

針對龐建國的死訊，賴士葆11日下午在臉書表示，這消息太震撼，也很難讓人接受，因為以前隨時見到龐建國，龐永遠都是堆滿燦爛笑容，不只外表如此，談吐也都是充滿積極樂觀的思維，怎麼樣都想不到會這樣的方式結束生命。

賴士葆回憶道，多年前，他第一次代表新黨參選國大代表，當時是南北兩大選區，要跑整個台北市的南區，感覺選區遼闊無邊，不知如何起步。沒有資源、樁腳、人脈、知名度，過去一直在學術界，對於選舉和政治的認知宛如一張白紙。而龐建國當時為新黨的市議員，帶著他們拿著分貝極高的黑金剛喇叭穿梭在一棟又一棟大樓，對著住戶喊話拜票，他的聲音清亮圓潤，穿透效果極佳。

賴士葆也透露，龐建國也帶他們到菜市場、掃街拜票、出席政見發表會等等，這些在最基層真槍實彈的操兵助選的次數多到難以計數。回顧在政壇青澀歲月旅途中的幫助者，心中充滿感恩，思索「音容宛在」，更是不捨與懷念。

「龐建國離開政壇，回到學界，但是依然關心政治，我們在很多的學術和政治研討會上碰面。」賴士葆說，想到斯人獨憔悴的身影，最後留下對「台灣社會不公不義」的吶喊，他的臨終之言道出很多生活在這裡的人心中的痛楚與無奈。

賴士葆所指的「吶喊」，是源自龐建國在墜樓前，於今凌晨4時半許在多個LINE群組表示，「不公不義的台灣，我生不如死！」

另外，國民黨立委江啟臣則於臉書哀悼，「看到龐建國老師逝世的消息，深感難過不捨。您的溫暖謙和，我們都點滴在心；您對國家社稷的關懷，更是學者的典範。我們會繼續為公義打拚，讓台灣更好。願龐老師安息，一路好走。後學 啟臣。」

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