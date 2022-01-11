日本宣布「鎖國持續到2月底」！Omicron魔王來襲　提前開放第3劑

▲日本Omicron疫情持續燃燒，岸田文雄宣布將鎖國至2月底。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本首相岸田文雄稍早宣布，由於新變異株Omicron蔓延，因此將持續維持邊境防疫政策的強度直到2月底，也就是說，基本上直到3月前都不考慮重新開放外國人新申請入境。另外，當局也同步布局大規模疫苗接種站，希望充分利用現有庫存提前替高齡長者與一般民眾施打第3劑疫苗。

根據《日本放送協會》報導，岸田文雄11日在首相官邸前召開記者會表示，為了防堵Omicron變異株而加強的邊境防疫措施將會持續至2月底，除了人道理由或是涉及國家利益，原則上繼續暫停針對新申請入國的外國人發放簽證與許可。

岸田文雄同時也呼籲，由於醫療專家針對Omicron的特性分析後，認為其傳染性雖高但重症率低，因此民眾無須過度恐慌，只須隨時佩戴口罩，同時避免前往密集、密切的接觸。

對於疫情相較預期更加急速擴大的區域，為了防止病床不敷使用的情況發生，將會持續與專家分析，並決定是否調整Omicron染疫患者的出入院標準。

另一方面，各都道府縣的自衛隊也陸續開始設置大規模疫苗接種站，並率先提供高齡長者施打第3劑。如果接種效能與疫苗庫存足以承擔，接下來將進一步提前開放一般民眾施打第3劑疫苗。其中，先前追加訂購的莫德納疫苗預計3月起就可以正式開放替一般民眾施打。

除此之外，現階段感染新變異株Omicron的年輕族群與孩童陸續增加，當局呼籲12歲以上民眾務必盡快接種疫苗。至於未滿12歲的孩童，政府也承諾會盡快開放，但不強制，屆時只要經過一定手續，有意施打的人就可以接種疫苗。

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