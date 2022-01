南韓光州39層公寓坍塌「6人失聯」　10車被埋、一百多人疏散

▲南韓光州一處施工中建築物坍塌,造成6人失聯。(圖/翻攝自twitter)



記者林彥臣/綜合報導

南韓光州廣域市西區花亭洞「現代IPARK」施工現場發生事故,一棟正在施工中的39層公寓外墻坍塌,截至當地時間19時為止,確認3人獲救,6人失聯,附近100多名居民全部疏散。

根據《韓聯社》報導,事故當時施工人員正進行混凝土澆築,23層到34層的一側外墻等樓體部分突然倒塌,失聯的6人當時在28層到31層進行窗戶安裝作業等,警方和消防部門擔心樓體剩餘部分會進一步坍塌,計劃先進行安全檢查,再投入救援人員。

報導指出,坍塌事故還導致10多輛汽車被埋,事發的詳細原因正在進一步調查中。

據附近居民稱,事故並非意外,施工現場之前就出現過磚石脫落、膠合板墜落等安全問題,但不僅是施工單位對工安毫無作為,明顯只想縮短工期,連地方政府也沒有採取任何措施。

A facade of a high-rise apartment building under construction #collapsed Tuesday, in the southwestern city of #Gwangju, #SouthKorea, injuring at least one person and burying about 10 vehicles under the rubble, police said.#광주 #대한민국 pic.twitter.com/bDCPTDkS4t