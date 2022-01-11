F-16V執行對地炸射訓練　飛行員需「機腹朝天」難度高

▲空軍司令部督察長柳惠千。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）



記者林銘翰／台北報導

空軍司令部11日晚間證實，嘉義基地一架F-16V單座戰機失聯，而該機是在進行基本對地炸射課目時墜海。對此，空軍督察長柳惠千少將表示，對地科目是大角度的投射科目，科目的航線必須要拉升，「在導入航線的過程中，飛機必須要overbank下來」，這是飛行員訓練最重要的部分。

空軍司令部11日晚間召開「F-16V光點消失」臨時記者會，並由柳惠千進行報告說明。

柳惠千說明，對地科目是大角度的投射科目，該機今天的科目航線是8000呎，必須要拉升，「所以他在導入航線的過程中，飛機必須要overbank下來」，亦即在最短的時間內，幫飛機的機頭建立下滑角度，才能設定正確的角度執行科目，這是飛行員訓練最重要的部分。

柳惠千指出，網路上傳出該機正在進行「overbank」的動作，這是標準的對地訓練，調整大角度、建立姿態之前的動作。

柳惠千也說，空軍不排除任何天氣、機務或人為因素，目前都在調查當中，但是飛行員沒有做任何無線電的撥叫，「過程中飛行員持續按下飛機的通話鍵」，以至於到目前為止，無線電都沒有測到任何訊息。

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