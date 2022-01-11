少子化有解？　學者高喊：印鈔8.8兆元增加5000萬孩子

▲大陸學者認為，只要加印鈔票就可以解決少子化的問題。（示意圖，翻攝自pakutaso）

圖文／鏡週刊

許多國家都面臨少子化的困境，連總人口超過14億的中國的也不例外。日前中國經濟學者任澤平在微博上發文表示，解決少子化最有用的招數就是「印鈔養娃」，呼籲官方盡快建立鼓勵生育基金，由央行多印2兆人民幣（約新台幣8.8兆元），推估10年後就能增加5,000萬孩子，在不給民眾增加負擔的情況下，解決人口老齡化、少子化問題。

綜合陸媒報導，澤平宏觀10日發布「解決低生育的辦法找到了—中國生育報告」，報告顯示養孩子成本太高是低生育的主因，因此他喊話，中央應該加印2兆的鈔票（約台幣8.8兆）當作育兒補助，專款專用幫人民養小孩，並設立「鼓勵生育基金」，給足各種育兒補助，讓更多的年輕人生得起、養得起、敢生。

▲大陸學者喊話官方印鈔票生小孩。（翻攝自任澤平微博）

該報告還稱，「過去我們印鈔票刺激房地產，留下高房價。如果轉變為印鈔票鼓勵生育，將在未來留下一批年輕人，為愛而生，醞釀下一個希望，生就對了。」喊話只要錢到位了，民眾就敢生了。

對此，許多網友持反對意見，「這憑空多印出來的2兆本身就是對購買力的剝奪，就是在製造通脹（通膨），收取隱形鑄幣稅。加重老百姓，企業和地方的負擔啊」「鈔票隨便印又說不會給人民負擔，以為是上墳嗎？」「憑空印錢讓你去花會造成物價上漲，最後又是老百姓承擔」「養小孩不是只有錢，整個社會結構不變，誰要生」，還有人直接酸他「別廢話，我生二胎了，打錢」。



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