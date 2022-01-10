已婚少校偷吃別人未婚妻　竟笑「她男友在吃我口水哈哈哈」

▲已婚的洪姓少校私約準人妻上摩鐵發生關係，還偷拍不雅片。



圖文／鏡週刊

陸軍一名少校政戰官隱瞞已婚身分，偷吃別人的未婚妻，還偷拍與外遇對象床戰後的女子裸照，甚至傳給前妻自誇離婚後「生活過得有多爽」，讓這名外遇對象的準老公恨得牙癢癢。

Ｃ先生告訴本刊，去年初，未婚妻跟他拍攝婚紗期間，對自己的劈腿行為感到懊悔，想與洪分手，不料，洪竟威脅她：「我可以成就妳，也可以毀掉妳！」讓未婚妻深陷恐懼之中。

▼C先生指控陸軍十軍團洪姓少校政戰官隱瞞已婚身分，追求自己的未婚妻，還偷拍不雅片。



去年3月，C先生輾轉得知未婚妻出軌的真相後，洪竟先發制人，直接對C先生嗆聲，甚至詳述與L女的性愛細節，氣焰囂張、行徑惡劣。對未婚妻心灰意冷的C先生，最後決定解除婚約，並要求洪負擔解除婚約的相關費用，就願意與洪和解。

▼洪姓少校嘲笑被戴綠帽的C先生吃他口水，言語輕浮。



不過，C先生擔心洪繼續利用軍官身分騙砲、毀人婚姻，因此決定向國防部提出檢舉，沒想到洪得知後，竟將自己與C先生的對話訊息，刪掉不利自己的部分，到警局控告C先生恐嚇勒索。另一方面，L女後來得知洪偷拍，對洪提出妨害秘密告訴，檢察官認定構成犯罪，2個月前將他提起公訴。

C先生告訴本刊，Ｌ女也曾寫千字文向國防部投訴，但遲遲得不到結果，他認為軍方官官相護惡習依舊，所以才訴諸媒體，期盼討回公道。

不只陸軍軍官亂搞，空軍也傳出士官騙財騙色的醜聞。29歲的受害者Ｙ女告訴本刊，前年5月她加入一個股票交流群組，群組內一名何姓男子熱心跟她分享投資心得，還截圖炫耀投資績效。

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