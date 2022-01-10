偷拍她上百私密片逼當性奴　空軍士官還邀3P！長相曝光

▲Y小姐指控，何姓士官陸續拿走400萬元說是要投資，還要求Y女跟他發生性關係。



圖文／鏡週刊

空軍傳出士官騙財騙色的醜聞。29歲的受害者Y女告訴本刊，在股票流群組認識一名何姓男子，他表示擁有多張投資證照，可以代她操作股票，Y女不疑有詐，陸續給了428萬元給何，未料何還要她發生性關係，才能讓績效加倍。Y女被騙財騙色後報案，最後才知對方其實是在空軍官校任職的士官。

Y女忍辱半年之後，要求何拿出投資明細表讓她檢視，並拒絕再與他發生性關係，不料何竟出示手機裡上百個檔案，內容都是2人的性愛影片，Y女這才知道自己遭偷拍，幾乎崩潰，何也藉此要脅若不當他的洩慾工具，就要散布影片，擔心名譽受損的Y女只能忍氣吞聲，繼續當何的性奴隸。

更惡劣的是，何後來又向Y女表示，他在上班時看這些性愛影片，結果被同事發現，同事也想加入，要求她同意3P，Y女忍無可忍，斷然拒絕，也要求何把投資的帳算清楚，並將剩下來的錢還給她。

▼在空軍官校（圖）服役的何姓士官被控騙財騙色、偷拍性愛影片。



不料，就在2人談判過程中，何竟趁她上廁所時，把她手機裡的LINE帳號刪除，導致2人通聯紀錄通通消失。

沒了證據，Y女身心大受打擊，並在親友的陪同下向警方報案，控告何騙財騙色，這才知道，何其實是在空軍官校服役的士官。對於相關指控，何向警方辯稱，全都是因感情糾紛衍生出的財務問題，讓Y女氣憤不已。

除了提告，Y女1個月前也向國防部、空軍司令部及空軍官校投訴，但因何接受調查時表示，2人曾是情侶，最後空軍官校回函表示，因Y女已提出告訴，將持續掌握偵審進度，如判決確定，將依規定懲處。

對此，Y小姐無法接受，再次投訴，校方才又回覆表示，經空軍司令部調查後，何確有違失，將記一大過、一小過處分，本月也將召開評議會，將何列為汰除人員。

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