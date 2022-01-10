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七八年級生慘了！台灣已見「可怕斜率」　退休金恐說掰：躺平吧

▲老人，退休，關懷，失智，老年。（圖／pixabay）

▲等七、八年級生退休時，已經沒有勞動人口了。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣的少子化問題越來越嚴重，已經演變成國安危機，現在還出現「可怕斜率」！有網友在PTT的Gossiping板上發文，貼出我國人口預估數，發現「從2020開始，勞動人口開始急遽的走下坡」，等到七、八年級生退休時，台灣人口中位數將在60歲左右，不僅沒有退休金，連勞動人口都沒有了，「還會有什麼未來？」

這位網友以「台灣就業人口開始斷崖式下坡」為題問卦，文中貼出國發會的人口預估趨勢圖，發現「台灣從2020（年）開始，勞動人口開始急遽的走下坡。」只見折線圖顯示，台灣的勞動人口從1950年開始不斷往上爬，到2020年達到頂點，接下來的預測則是呈現一路下滑。

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原PO就直呼，「這個可怕的斜率，代表不可逆的勞動人口加速流失，加上超高齡化時程較世界各國快速，預估115年進入超高齡社會。」看著數據，他相當擔憂，「台灣老化指數106年超過100，154年更高達450.1；107年人口年齡中位數為41.6歲，154年將落在57.8歲。」

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO貼出就業人口可怕斜率。（圖／翻攝自PTT）

另外，扶養比的部分，101年達到最低點34.7%後，就逐年增加，107年時為37.9%，預估154年會來到101.4%，「養育負擔增加非常迅速。」這位網友最後白話這些數據，「代表我們這一代，七、八年級退休後，台灣人口中位數將在60歲左右，可以預期那時候的社會根本無力負擔台灣一半退休人口的退休金」，屆時只有老人、沒有勞動人口，讓他直嘆這樣的台灣「還會有什麼未來？」

貼文一出，底下網友紛紛留言，「所以呢？你要怎麼改變？就這樣了啊不然」、「大概某個時間點會全面開放外勞」、「工廠一堆自動化產線」、「大家都躺平」、「退休年齡延長，做到死」、「繼續鴕鳥心態沒關係，少子化是現在進行式」、「好慘喔！我感覺自己的工作不差了，但還是看不到自己人生的未來：（」、「房價不解決，一起下去」、「2030才開始？那房產還有8年光景，繼續。」

而儘管面對少子化，很多七、八年級仍然不敢生，本站就曾報導《年輕人不生育10大原因曝光　第二名是「低薪養不起小孩」》，中華民國生育醫學會公布網路調查，列出年輕人不想生小孩的10大原因，其中「買不起房，沒辦法給孩子一個家」位居第一名，其次是「低薪養不起小孩」，第三名則是「社會、職場對孕婦不友善」，讓年輕人也只能搖頭興嘆。

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