「台北之狼」狠殺6女棄屍鬧區　揭台灣首名連續性侵殺人魔

▲張正義當年用租來的藍色轎車冒充計程車，伺機犯案。

圖文／鏡週刊

30多年前，台北市一個月內連續發生3起性侵殺人案，死者都是舞廳或酒店小姐，她們都是搭計程車後失聯，最後橫屍街頭，因此警方成立「台北之狼」專案小組緝凶，起初一籌莫展，後來因一名酒店老闆抄下小姐搭的計程車車號，並從垃圾堆中找到這張紙，成為破案關鍵。警方根據車號，循線逮捕殺人魔，他坦承犯案，還供出另外犯下3起姦殺案，共背負6條人命，最終遭槍決伏法。

1988年12月13日凌晨2點多，台北市金華國中旁的大馬路上，被民眾發現一具女性裸屍，警方獲報立即趕至現場，拉起封鎖線，並用白布將屍體蓋住，但因陳屍地點就在交通要道，又緊鄰學校，天亮之後學生到校上課都會經過，看到檢警直接在馬路上驗屍，害怕地尖叫聲此起彼落。

▼女子裸體陳屍台北市金華國中旁的馬路上，震驚社會。



更令市民驚恐的是，這起命案已經是台北市一個月內發生的第三起性侵、殺人、棄屍案。同年11月15日，一名何姓女子遭性侵殺害後，被歹徒棄屍在中山區德惠街上；12月2日，另一名李姓女子也被性侵、劫財、奪命，最後陳屍在中山區民生東路上，加上金華國中這一件，3人被棄屍的地點，相距不到五公里，這也是台灣治安史上第一起連續性侵殺人案。

▼台北之狼張正義（圖）在車內性侵、殺害多名女子，行徑人神共憤。



▼張正義偷了父親的計程車車牌（圖），之後安裝到犯案車輛上。



時任台北市警察局中山分局刑事組副組長的葉海瑞告訴本刊，3名死者陳屍的地點並非第一現場，她們都是遭性侵、勒斃後，再被歹徒從車上拋出，皮包內的化妝品、證件散落一地，但沒有現金，這三案歹徒犯案手法雷同，都是性侵、勒斃、劫財、棄屍，警方研判是同一匹惡狼所為。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



【點擊下方「查看原始文章」看完整全文】



更多鏡週刊報導

【台北之狼殺六女1】3妙齡女裸屍遭丟包北市鬧區 侯友宜神分析直指凶手職業

【台北之狼殺六女2】破案密碼「0760820」 酒店老闆一動作助警擒人魔

【台北之狼殺六女3】凶手自爆受害女子再+3 法院判死定讞8天就槍決