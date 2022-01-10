已婚少校偷吃別人未婚妻　LINE同袍「又車震她了」荒唐對話曝

▲陸軍第十軍團駐地在台中，總兵力逾2萬人。（國防部提供）



圖文／鏡週刊

軍紀醜聞連環爆！陸軍一名少校政戰官隱瞞已婚身分，偷吃別人的未婚妻，還大言不慚地對老婆說，自己想法前衛，希望婚後能繼續保有交女友的權利，不但傷透妻子的心，事後還被老婆發現他與其他女子曖昧對話，最後導致離婚。

離婚後的少校軍官荒唐行徑更加大膽，不但帶他人未婚妻去泡湯，發生性關係後還偷拍女方裸照外傳炫耀，還傳給前妻自誇離婚後「生活過得有多爽」。少校軍官甚至透過「即時戰情通訊軟體」與同袍討論約砲細節，最後被依妨害祕密罪起訴。

▼陸軍第十軍團洪姓少校偷吃別人的未婚妻，還偷拍對方裸照。



另一名在空軍官校服役的上士，遭控透過股票交流網騙財騙色，他先誆稱在國營事業任職，擁有多張投資證照，誘騙一名女子謊稱可代她操作股票，每次約在偏僻的停車場或路邊跟女子拿現金，陸續拿走三百多萬元後，卻稱投資標的都賠錢。

▼洪姓少校大方與朋友談論約砲細節，毫不避諱。



▼在空軍官校任職的何姓士官，被控詐財400萬還騙色。



這名上士還要求女子跟他發生性關係，理由是「這樣才會有動力好好操盤、讓績效加倍」，由於畢生積蓄都在上士手上，女子擔心血本無歸只好答應。可惡的是，這名上士2、3天就找她一次，連房間錢都要她出，後來甚至直接在車上發生關係，且從來不戴套，最後還偷拍性愛影片，要脅對方當他的性奴隸，行徑惡劣。

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