懸崖崩塌巨石砸向觀光客　女目睹墜落瞬間...多人死在她眼前！

▲巨大岩壁突然脫落,砸向下方觀光船。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

巴西一峽谷近來發生懸崖坍塌事件,巨大石壁突然脫落時,下方還有許多遊客正在划船,第一時間由於來不及躲避慘被落石砸中,目前已造成10人死亡。一名幸運逃脫的女子表示,事發前她注意到有落石從峽谷頂部脫落,雖然立即提醒船長卻被告知「那沒什麼」,結果沒多久就發生意外。

巴西東南部知名旅遊景點卡皮托利烏(Capitolio)8日發生懸崖坍塌事件,女乘客安德雷亞(Andréia Mendonça)表示,她當時搭船正在瀑布附近拍照,注意到有落石從懸崖上方掉落下來,「船長告訴我不用擔心,只是幾顆落石而已,然而我再往上看時,一大塊巨石已經脫落,船長立即加速離開,很傷心,從沒想過會親眼目睹這些可怕景象」。

網路上影片可看到,一大塊巨大岩石突然從岩壁上脫落,下方當時剛好有2艘船經過,其中一艘船被亂石擊中時,船上人員發出驚恐尖叫聲。當地媒體報導,事件造成約32名遊客受傷,搜救人員9日又再找到3具遺體,目前死亡人數已經增加至10人,9人重傷仍留院治療中,搜救行動仍在進行中。

Brazil rock formation collapse kills at least 2, injures 15.

The video posted on Twitter shows a large portion of a cliff crashing into the water & boats at a popular tourist attraction along the Rio Grande river. #Brazil #RioGrandeRive0 pic.twitter.com/qkkGdbGvQq