懸崖崩塌巨石砸向觀光客　女目睹墜落瞬間...多人死在她眼前！

▲巨大岩壁突然脫落，砸向下方觀光船。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

巴西一峽谷近來發生懸崖坍塌事件，巨大石壁突然脫落時，下方還有許多遊客正在划船，第一時間由於來不及躲避慘被落石砸中，目前已造成10人死亡。一名幸運逃脫的女子表示，事發前她注意到有落石從峽谷頂部脫落，雖然立即提醒船長卻被告知「那沒什麼」，結果沒多久就發生意外。

巴西東南部知名旅遊景點卡皮托利烏(Capitolio)8日發生懸崖坍塌事件，女乘客安德雷亞(Andréia Mendonça)表示，她當時搭船正在瀑布附近拍照，注意到有落石從懸崖上方掉落下來，「船長告訴我不用擔心，只是幾顆落石而已，然而我再往上看時，一大塊巨石已經脫落，船長立即加速離開，很傷心，從沒想過會親眼目睹這些可怕景象」。

網路上影片可看到，一大塊巨大岩石突然從岩壁上脫落，下方當時剛好有2艘船經過，其中一艘船被亂石擊中時，船上人員發出驚恐尖叫聲。當地媒體報導，事件造成約32名遊客受傷，搜救人員9日又再找到3具遺體，目前死亡人數已經增加至10人，9人重傷仍留院治療中，搜救行動仍在進行中。