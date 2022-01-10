奉子成婚5年！妻子懷二胎要離婚　他崩潰發現「2孩都不是他親生」

▲男作親子鑑定意外發現，2名孩子都和他沒有血緣關係。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

安徽一名男子當初和妻子奉子成婚，沒想到5年後妻子懷了第二胎，卻告知腹中胎兒不是他的小孩，他心冷決定離婚，沒想到進行DNA親子鑑定意外發現，不但第二胎和他沒血緣關係，就連第一胎也不是他親生。

《北京新浪網》報導，張姓男子和李姓女友同居時發現懷孕，雖然是父親幫忙出頭期款買房，但他仍將房子共同列在2人名下，沒想到5年後妻子再度懷孕時卻要求離婚。

李女表示，張男婚後因為身體問題無法盡丈夫之責，還多次對她家暴，她實在無法忍受被繼續折磨，只想盡快結束2人婚姻關係。2人2020年2月28日在安徽省淮南市大通區民政局協議離婚，原本說好第一名孩子由張男負責撫養，女方不用支付任何費用，房產變更在他1人名下，然而1個月後，張男卻突然將李女告上法庭，要求對方歸還撫養孩子的贍養費用，並另外賠償精神損害撫慰金10萬元。

張男表示，同年3月10日進行親子鑑定時，意外發現長子也和他沒有血緣關係，認為自己多年來遭到妻子蒙騙，所以送還孩子並提出上述要求。李女則辯稱，她並不知道長子不是丈夫所生，反控丈夫早就知道長子身世，還假裝要撫養孩子，她才會同意放棄一半房產。法院最後審理後判定，李女需歸還張男贍養費，房產則需重新分割。

