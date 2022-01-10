5年前還不會英語！男童現在智商比愛因斯坦高　父狂喜：兒子是天才

▲12歲的丹尼爾在門薩測試中取得162分，顯示他是個比愛因斯坦還聰明的男孩。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

英國12歲男孩丹尼爾（Daniel Yang）才剛在5年前學會英語，卻在去年的國際高智商組織門薩（Mensa）測試中，拿下162分的高分，成為智商比著名科學家愛因斯坦還要高的天才。

據《太陽報》報導，丹尼爾是在7歲的時候，和家人一起從中國搬到了英國伯明罕。當時，他還完全不會說英語，因此他感覺自己受到了冷落，「我花了很長時間來適應，但當我像在中國一樣努力學習之後，就喜歡上現在的生活了」。

夢想進入牛津大學唸書的丹尼爾，在門薩的邏輯、推理、語文智能、詞彙量和數學技能測試中獲得162分，除了是門薩測試中前1%的人外，他的分數也比愛因斯坦的160分還要高。

丹尼爾表示，能在門薩的測試中獲得佳績是非常自豪的事，「我一直都很喜歡自我挑戰，或進行類似的測試，我也非常喜歡數學、解決問題和詞彙測試，所以能獲得如此巨大的成就讓我很高興，我看到其他孩子也同樣完成了測試，但他們的分數不如我」。

丹尼爾的父親也指出，作為丹尼爾的家長，他見到兒子有如此成就也同樣感到很自豪，「這真的很驚人，我的兒子是個天才」。

1946年創立於英國牛津的門薩俱樂部，是一個國際高智商組織。它僅開放讓智商居於總人口約前2%的人入會，目前擁有約10萬名會員，遍及世界100多個國家和地區。門薩的入會測試考試有30道題目，過去美國前總統林肯和富蘭克林分別在測試中取得128和160的分數。

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