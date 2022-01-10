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3天採檢量近3500人　鄭文燦慰勞敏盛綜合醫院醫事人員

▲3天採檢量近3,500人，鄭文燦慰勞敏盛綜合醫院醫事人員

▲鄭文燦慰勞敏盛綜合醫院醫事人員。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園敏盛綜合醫院團隊支援桃機與金嗓歌友會採檢專案，以及中路運動公園社區採檢站，3天採檢量累計近3,500人，幾乎都是當天知道結果且準確度高。市長鄭文燦10日帶著慰勉物資，前往該院感謝醫檢人員連夜的辛勞表示，截至目前為止，桃園市社區採檢站已採檢將近兩萬人，透過擴大社區採檢確保沒有潛藏黑數，守護社區的安全。▲3天採檢量近3,500人，鄭文燦慰勞敏盛綜合醫院醫事人員

鄭文燦談到，由於機場風險跟桃園社區風險是互相連動，只要機場多增加1個確診個案，而該確診者的居住地在桃園，那桃園就多1個確診個案，且各種傳播鏈都有可能形成第二波、第三波的傳染，因此市府將持續追蹤病毒傳播鏈，包括家庭、職場、社區及學校。依據過去防疫經驗，匡列採檢非常重要，一旦有新增確診個案，所有配套的防疫對策都要同時啟動，這也是整個防疫工作裡面最核心的一環。

截至目前為止，全市社區採檢站已採檢將近2萬人，在本次忠貞市場專案中，1千多人採檢皆為陰性；另外，目前全市11家責任醫院ICU及COVID-19專責病床共計907床，由於近期境外確診案件相當多，因此中央流行疫情指揮中心前進指揮所規劃新版入境防疫規定，長程航班入境者在機場即須採檢，若採檢呈陽性者，由市府消防局支援後送至醫院，採檢陰性者則由防疫計程車送至集中檢疫所或防疫旅館，市府將全力支援機場，全市11家責任醫院也有信心建立醫療防線。

包括市府衛生局長王文彥、秘書處長顏子傑、桃園區長陳玉明、敏盛綜合醫院總執行長楊弘仁、院長劉宜廉、大園敏盛醫院院長張長榮等均一同視察。

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