本土+11「10例是桃園人」！鄭文燦曝傳播脈絡：社區一樣有風險

記者沈繼昌、楊淑媛、莊智勝／桃園報導

桃園機場群聚案進一步擴大延燒，中央流行疫情指揮中心宣布，今(9日)一口氣新增11本土。桃園市長鄭文燦下午召開疫情說明記者會，表示今新增的11個病例中，其中就有10例都是桃園市民，幸這10例個案目前都可追溯，大致上可以確定可能的感染途徑，但社區一樣還是有風險。

▲鄭文燦今下午召開疫情說明記者會。（圖／桃園市府）

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鄭文燦表示，桃機群聚案除了先前公布的金嗓歌友會3名確診者是由信實清潔工引發外，另名清潔人員17308也有家庭傳播，其女兒17468、孫女17469均在匡列範圍內，採檢後確診；另外還有2名清潔員17474、17475於5日一採陰性，但今二採時轉陽確診，幸2人還在防火牆範圍內，代表群聚感染有所增加。

此外，指揮中心今公布未滿5歲童染疫案例(17416)，是有症狀後採檢確診，且該案也揪出家庭群聚，經匡列後發現媽媽17471、大伯17470也確診，且大伯同時是居家照服對象，照服員17472也確診，Ct值低；此外，照服員17472的先生是機場行李手推車人員，經採檢後也確診，為案17473；另還有位同事17453也於今天確診。

鄭文燦表示，目前確診的機場工作人員是在哪個工作區域，還需要進一步疫調了解；今桃園新增的10例個案是第二、第三輪傳播，經擴大匡列採檢後發現，顯示未來仍有風險，且確診照服員足跡廣，其照顧的家庭都要匡列，這是另外一個職場足跡。

針對金嗓歌友會專案，鄭文燦表示，經地毯式清查，根據會員名單中一一聯繫795名會員，其中有的電話號碼空號、有的號碼有誤，僅聯繫上730人；而曾在12月29日到1月6日間到過金嗓、或是經過附近者，已發送細胞簡訊，一共有3472人，會盡速完成清查，提醒有進入「紅區」，包括歌友會辦公室、麻將間者，須按規定居家隔離、後續將陸續安排一採、二採，以確定風險可控。