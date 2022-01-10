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本土連環爆「2線殺進社區」！　這條傳播鏈最危險

記者邱晟軒／綜合報導

桃園機場群聚持續延燒，累計至少25人確診！桃機前進指揮所指揮官王必勝日前表示，現階段可以說有3條傳播鏈：清潔人員、計程車司機和保全公司。然而，要特別留意的是，交通車2線入侵社區，及照服員夫妻染疫案對社區最危險。

最初爆發點在哪？

桃機群聚爆發一開始，前進指揮所指揮官王必勝經討論後推測出2大可能感染源別，分別為6號行李轉盤旁的廁所，以及P3停車場的廁所，至於傳播場所，有可能是清潔員工的接駁巴士，3條線都有脈絡，但目前並不清楚彼此關聯。

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指揮中心專家小組召集人張上淳也表示，經疫調了解，確診的機場保全（案17371）和清潔員在廁所有足跡重疊，也就是6號行李轉盤旁的廁所，這裡很有可能就是疫情的爆發點。

張上淳說明，整起事件的來龍去脈可能是有一個帶病毒的入境旅客傳給（案17307），而案17307在工作場域或搭乘交通車這些可能的傳播途徑裡，傳給其他清潔人員跟工作人員，最後機場保全跟這些清潔人員基因序列認定是同一個來源。

▲▼桃園群聚關係圖0109。（圖／記者楊淑媛翻攝）

▲桃園群聚關係圖。（圖／桃園市政府）

交通車2線攻入社區

據桃園市政府公布的「桃園機場群聚案件關係圖顯示」，除了3名防疫計程車司機和2名保全以外，最主要的還是清潔人員交通車為主線，從交通車一線衍生出歌友會3人確診以及交通車2條線，接著再從交通車2線的清潔人員（案17308）傳染給2位家人（案17468、案17469）。

而交通車1線的1名清潔人員（案17309）衍生到機場手推車人員（案17653），經過匡列後，再找到另一位確診的手推車人員（案17473）和居服員妻子（案17472），接著再揪出2歲男童（案17416）的社區家庭群聚案。

▲▼案17473（機場手推車工作人員）相關個案關聯圖（圖／指揮中心）

▲案17473（機場手推車工作人員）相關個案關聯圖（圖／指揮中心）

這條傳播鏈最危險

值得注意的是，桃園市長鄭文燦今（10日）特別點出，照服員家庭傳播鏈傳播威力特別強大，夫妻2人1月9日確診，丈夫（案17473）Ct值19.7，但他追溯到12月30日前就有部分症狀，可傳播期長，且擔任照服員的妻子（案17473）Ct值14.3，夫妻兩人都屬高度可傳播期內，包括家人和校園都有增加確診個案。

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