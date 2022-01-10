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戴琪聲援歐盟及立陶宛　陸外交部：打台灣牌只會引火燒身

▲▼美國貿易代表戴琪。（圖／路透）

▲美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）一週內先是與立陶宛外長通話，後對歐盟執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）表達在「中國經濟脅迫」下的支持。對此，大陸外交部發言人汪文斌表示，美方將中方維護國家主權的正當舉措歪曲為「脅迫」，充分暴露了美國話語霸凌的虛偽性和欺騙性。

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

汪文斌指出，「談到所謂的脅迫，美國政府自己將1994年迫使海地軍政府下台稱為脅迫外交的範例，2003年把303億美元的軍費用途明確列為開展脅迫外交，美國不擇手段打壓法國阿爾斯通、日本東芝公司等競爭對手，脅迫台積電三星等企業交出芯片（晶片）供應鏈數據，是赤裸裸的勒索外交。」

至於戴琪聲援立陶宛，汪文斌則提到，立陶宛違背中立建交時作出的政治承諾，在國際上製造「一中一台」的事實十分清楚，立國內有識之士也對此提出批評。

汪文斌強調，美方不僅從一開始就挑動立當局破壞一中原則，還不斷為立當局撐腰打氣，妄圖拿立陶宛當炮灰，配合美國以台制華的政治算計，「我們敦促立方糾正錯誤，不要充當反華勢力的棋子。我們也正告美方，打台灣牌得不償失，只會引火燒身。」

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