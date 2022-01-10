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台灣泡麵「4點」慘輸日韓！　網對比國外包裝：待改進

▲▼網友抱怨台灣泡麵的杯蓋非常難撕開。（圖／取自免費圖庫wunderstock）

▲網友抱怨台灣泡麵的杯蓋非常難撕開。（示意圖／取自免費圖庫wunderstock）

實習記者林郁婷／綜合報導

泡麵是民眾家中必備的食物之一，不管是當正餐果腹，或是冬夜裡來一碗當消夜，都會覺得超級幸福。不過有網友抱怨，相較於國外泡麵的包裝設計，台灣泡麵杯蓋太難撕開，常常到最後都會缺一角，引來不少網友附和，還加碼指出台灣泡麵包裝的「4大致命缺點」。

一名網友在PTT以「台灣泡麵杯蓋到底在難開幾點的」為題發文，表示每次買泡麵回家吃都會不爽，因為杯蓋實在太難開，「打開都缺一角不然就像是被狗啃，尤其是第一下的那邊有時候都完全黏住。」反觀外國的泡麵，像是日本、泰國、韓國或香港都非常好開，「我還記得小時候台灣泡麵也是很好開，到底為什麼現在都變成這樣？」

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貼文一出隨即掀起全場共鳴，不少人都直呼，台灣泡麵真的很難開，「同感，爛死了。日本要直線撕開的包裝也超好撕，撕開是平整的一直線，看了就舒服」、「以前無感，直到買了日本泡麵比較，才知道有差」、「以前真的比較好撕，現在會連碗內那層膜一起撕開」。

還有網友總結台灣泡麵包裝的「4大致命缺點」：
第1個是「泡麵蓋難開」，日韓兩國的泡麵有處理過，順滑好開，不會拆了像狗啃過的。第2個是「乾麵沒有排水孔」，對比日本泡麵的做法，台灣還要自己用筷子戳洞排掉熱水，網友吐槽「幾十年了，連這都不做」。第3是「醬包必須用剪刀開才順」，日本乾麵的美乃滋醬包有做處理，一拉就開還不會漏。第4個是「方形泡麵和圓形碗不合」，通常家裡都是圓碗，但泡麵卻是方形，「簡直反人類，有的還要折斷麵體才能泡」，不像韓國泡麵，還會在中間留個位置放蛋。

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