快來打疫苗！台南防疫加強作為　防疫運將一律穿戴隔離衣+護目鏡

▲台南市長黃偉哲指出，請市民戴口罩、實聯制、保塒社交距離等相關防疫規定，並接種疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，10日下午2時30分至4時於家樂福仁德量販店、下午5時30分至晚間8時於永康區衛生所、13日、14日兩日下午2時30分至4時於家樂福仁德量販店增設BNT疫苗接種站，歡迎有接種1、2劑、追加劑需求的市民多加運用。





衛生局林曉玫科長指出，9日台南市共1357人接種COVID-19疫苗追加劑及加強劑，其中2人接種AZ疫苗、145人接種莫德納疫苗、115人接種高端疫苗、1095人接種BNT疫苗；台南市自展開COVID-19疫苗接種作業起，至2022年1月9日總接種劑次為272萬7823劑，第一劑涵蓋率77.6％、第二劑涵蓋率67.6％、加強劑及追加劑涵蓋率1.1％、劑次涵蓋率146.3％。台南市目前無北部確診案例的足跡。

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考量國內陸續出現COVID-19本土病例，黃偉哲除呼籲年滿18歲以上已完整接種COVID-19疫苗者儘快接種追加劑，台南市亦將持續查核防疫旅宿之防疫動線、清消流程、房間設備，同時強化口罩佩戴、實聯制、八大行業從業人員疫苗接種稽查，並要求防疫旅宿相關工作人員、防疫計程車司機務必接種追加劑，市民參加民俗活動（遶境、祭拜）則須遵守防疫相關規定。

衛生局建議市民使用居家快篩檢測自身健康狀況，針對防疫計程車，強制司機載客一律穿戴隔離衣及護目鏡；防疫計程車每趟載客勤務結束後立即清消，清消完畢30分鐘後方能接續下一趟載客勤務；台南市如有確診個案，除一併匡列防疫計程車司機，亦提供居家快篩予司機於第3、7、10、14日進行檢測。

中央指揮中心宣布9日起至1月24日全國維持二級警戒，並加嚴佩戴口罩等相關防疫措施，除外出時有飲食需求、符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施等少數例外情形，得暫時脫下口罩之外，外出一律全程佩戴口罩；運動、唱歌、拍照及直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時，恢復為須戴口罩。

農林漁牧工作者、於山林、濱海活動等易使口罩潮濕之場合雖得免戴口罩，但應隨身攜帶或準備；若本身有症狀或無法與不特定對象保持社交距離，仍應戴口罩。

賣場、超市、市場加強人流管制，不開放試吃；於餐飮場所須落實實聯制、量體溫、提供洗手設備及消毒用品；宴席不得逐桌敬酒敬茶。營業場所及公共場域（含交通運輸）應嚴格遵守實聯制、量體溫、加強環境淸消、員工健康管理、確診事件即時應變。