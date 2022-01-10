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68歲男染Omicron「截肢」保命！5天病情急速惡化：絕對不是重感冒

▲▼68歲男感染Omicron慘截肢。（圖／翻攝自新浪新聞）

▲68歲男感染Omicron慘截肢。（圖／翻攝自新浪新聞，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

Omicron爆發至今，眾說紛紜。有人表示，「感染了Omicron也是輕症」、「Omicron不過就是大號流感」……，諸多言論看起來，似乎並沒有那麼可怕。不過，陸媒報導一位華人男子染疫的經歷，再次拉響了警鐘，他感染後，病情急速發展，甚至不幸截肢。

這名男子名叫史振順，68歲，美籍華人，南加州海南同鄉會前會長，平時勤於鍛鍊，樂於助人。疫情期間，他朋友中有一對夫妻相繼出現了類似重感冒的症狀，丈夫臥床不起，妻子在家照顧，一起隔離。史振順聽聞消息，主動提出要幫忙送生活物資，買菜買水。

那段期間，他頻繁出入這對夫妻家，忙東忙西，但都有做好防護措施，佩戴口罩手套、保持距離，放下東西就走人。只有一次，他幫忙拿菜進屋，與當時躺在床上休息的朋友聊了幾句，就是這短短的幾分鐘，他忘記把口罩拉上去，屋裡門窗都沒開，空氣幾乎不流通。

走出朋友家門，他意識到自己忘記拉上口罩，但當時這位朋友還沒有確診，於是，他抱著僥倖心理自我安慰，「也許只是重感冒，只有幾分鐘，只說了幾句話，沒事的……。」

然而，2天後，他接到了朋友妻子的電話，「我先生已經確診了！」史振順馬上趕往醫院，核酸檢測為陽性！

雖然被確診了，但他開始時並未出現任何症狀，不發燒、不咳嗽，無異常感覺。他以為自己平時身體素質很好，沒事了。然而，5天後他突然開始高燒，並接連出現了新冠明顯的重症症狀。

▲▼68歲男感染Omicron慘截肢。（圖／翻攝自新浪新聞）

此後，病毒一發不可收拾。住院5天後，史振順的病毒檢測結果轉陰，只是右腳有點發紅，他和家人都沒留意。正當所有人長舒一口氣時，醫生發來了一張通知單，「您的腿部發現血栓，需要立刻重新入院治療。」

醫院給出的解釋是，5%的新冠感染者會出現血栓，如果血栓到了肺部，就會導致纖維化，最終窒息而死。雖然當時他的右腳只是有些發紅，但醫生嚴肅地告訴他，「血栓已經侵占了你的整個右腳，右腳的腳趾已經沒有血液流通了，必須馬上手術！」

猶如晴天霹靂，史振順懇求醫生有沒有別的辦法。美國疫情非常嚴重，醫療壓力吃緊，於是因為他這一瞬間的遲疑，醫院將他轉到了附近的養老院修養。

住進養老院，史振順的右腳就劇痛難忍，「24小時都在劇痛，每3小時打一次嗎啡止痛，整天痛到昏死過去，又痛到醒來。」再回到醫院時，血栓已經上移了，由於錯過了最佳手術時間，要截掉的不僅是右腳，還有右腿膝蓋以下的全部！

12月22日，史振順總算回家，截肢後，疼痛並沒有減少，「我把自己關在房間裡面，時時刻刻都在痛。頭痛、多夢，切掉的傷口牽動著神經，整條腿時常會痛，但又說不出哪裡痛，連醫生也找不出原因……。」

太太和女兒在照顧他的過程中，不幸感染，幸好二人咬牙堅持了十多天，終於挺了過來。而最初將病毒傳染給史振順的朋友，在送醫2天之後，就不幸離世了。

史振順說，之所以說出自己的經歷，就是想提醒所有抱著一絲「Omicron感染了也是輕症，所以無所謂」僥倖心理的人，「一定要重視這場疫情，千萬不要輕敵！」

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