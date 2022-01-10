LINE瘋傳「台灣進入Omicron關鍵期」14點建議！醫師公會急發聲明

▲近日一則「今天起10天，台灣正式進入Omicron關鍵期」在社群間瘋傳。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

你也有收到嗎？近日一封以「今天起10天，台灣正式進入Omicron關鍵期」為題的訊息在LINE及其他社群瘋傳，文末並註記「醫師全聯會關心您」，內容提及防疫14點建議，包括避免戴隱形眼鏡、穿過的衣物回家先吊戶外2小時等等，許多民眾深信不疑。對此，中華民國醫師公會全國聯合會也發出聲明，此為謠言訊息，絕非由本會轉發。

有讀者向《東森新媒體ETtoday》爆料，一封以「今天起10天，台灣正式進入Omicron關鍵期」為標題的訊息在LINE群組不斷被轉發分享，內容提及用餐儘量將食物外帶；避免戴隱形眼鏡；吃熱食、避開生凉食物、多吃蔬菜；穿過的衣服回家先吊在戶外2小時；暫停戴首飾；有接觸錢幣，一定要洗手，剛拿進來的錢幣，先單獨放在塑膠袋中一天後才拿出來；避開巔峰時間坐車等共14條守則。訊息中不僅有簡體字還夾雜錯字。

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▲很多人在LINE轉發醫師公會全聯會的提醒，全聯會聲明澄清。（圖／讀者提供）

被署名的中華民國醫師公會全國聯合會今日也緊急發出聲明，澄清此為假消息，請民眾切勿相信，「本會轉發任何新冠肺炎疫情相關訊息，均按照中央流行疫情指揮中心所公布之訊息為準，民眾如接獲來源不明或未經證實之疫情或防制措施等資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳。」避免觸犯傳染病防治法第63條、嚴重特殊傳染性肺炎及防治及紓困振興條例第14條、或社會秩序維護法第63條第1項第5款規定。

醫師公會全聯會提到，針對社區防疫，感染科醫師黃立民教授也有多點建議：

1.加開篩檢站、擴大篩檢量能

2.基層診所針對有類似感冒症狀個案，加強篩檢，不讓潛在確診個案持續在社區傳播病毒

3.停辦大型活動，避免人潮群聚

4.民眾一定要落實戴口罩、勤洗手

5.盡速接種疫苗

醫師公會全聯會表示，面對變種病毒Omicron帶來的新重大任務，醫界責無旁貸，本於醫療專業能力，整合台灣醫療各層級的防疫量能，會全力以赴協助建立防疫安全網絡，持續照護人民健康、守護台灣。