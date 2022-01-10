天津Omicron患者過半是小孩！陸專家：感染有明顯低齡化趨勢

▲天津爆發Omicron疫情，大陸官方高度戒備。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

天津Omicron疫情擴散迅速，確診病例及陽性感染者兩日內已達40例，大陸中國工程院院士張伯禮表示，從此次天津疫情中能發現，中小學生等低齡感染群體比例較高，是Omicron變種病毒表現出的新特點，值得高度警惕和應對。

張伯禮指出，天津在12月中旬已出現一例本土病例，全市疫情防控體係是嚴格高效的，市民防控意識仍較強，在這種情況下疫情能隱匿傳播與Omicron的特性不無關係。

張伯禮提到，Omicron感染患者多表現為無症狀或輕症感染，隱匿性較強，患者就醫主動性不足，難以在第一時間發現，更容易多點散發或集中暴發，這也是Omicron當前防控的難點。

張伯禮認為，Omicron相比之前的Delta傳染性更強，目前天津疫情也表現為中小學生等低齡感染群體比例較高，這也是Omicron表現出的新特點，值得高度警惕和應對。

張伯禮提到，針對變種病毒、新一輪疫情都需要注重總結新經驗，完善新對策，「天津打響了中國Omicron防控第一場大規模遭遇戰，天津的防控、治療經驗也將為其他地區抗疫提供非常寶貴的經驗。」

張伯禮建議，可將中小學等少年兒童可能聚集的場所納入疫情防控重點予以關注，「從天津目前疫情排查情況發現Omicron感染有明顯低齡化趨勢，同時兒童、青少年疫苗接種率相對較低、主動就醫意識不強，是疫情防控的薄弱環節，應高度關注。」

不過，張伯禮也說，物極必反，新冠病毒出現Omicron變種，雖然傳染性增強，但海外多個臨床觀察研究顯示，其毒性反而有減弱趨勢，表現為無症狀者多、肺的損傷較輕、重症患者較少等，「當然我們正在密切觀察和總結天津疫情這方面情況。」

根據大陸官方統計，天津市40例本土新冠病毒確診病例和陽性感染者中，有23例為中小學生。