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染Omicron像鼻過敏警覺心降低！　羅一鈞揭「4成無症狀、6成輕症」

記者許展溢／台北報導

國內Omicron變異株本土確診病例今（10日）又增6例，Omicron感染者以上呼吸道輕症多，是否鼻子過敏人的感染會失去警覺心？中央流行疫情指揮中心表示，應該會，有4成左右是無症狀個案，6成則是輕症為主。

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲鼻子過敏人的感染Omicron是否會失去警覺心，陳時中說「應該會」。（圖／指揮中心提供）

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對於失去警覺心？指揮官陳時中說「應該會」。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，從目前Omicron境外移入個案來看，有4成左右無症狀，6成以輕症為主，包括喉嚨癢痛、輕微咳嗽和有發燒類流感等症狀，少數個案也會有嗅味覺異常。

羅一鈞表示，端視個案感染Omicron出現哪些症狀，若什麼症狀都沒有，當然就不會有什麼警覺心，若出現過敏性鼻炎症狀，如鼻塞、輕微流鼻水可能當成輕微感冒，確實不容易預防，還是鼓勵大家疫苗打好打滿，減少染疫風險，若有相關TOCC（旅遊史、職業史、接觸史和群聚史）接觸史，入境居家檢疫期間的民眾，在輕微呼吸道相關症狀，或只有頭痛、全身肌肉痠痛、全身倦怠等都要當成可能染疫症狀處理，不要輕忽，才能早點找到輕度潛藏個案。

另外，病毒感染不嚴重？羅一鈞指出，若打過2劑疫苗，甚至更多，以國外情形跟國內現有狀況，還沒發現有中重度以上個案，國外有發現即使完整接種，本身身體比較弱，免疫低下或疾病，還是有發生連帶出現重症可能，就個人層次好像不用特別做什麼，只要等自己好或適度醫療照顧就可以，問題在於「病毒是具有高傳染力」，可從Ct值看出很容易傳給周圍的人，若周圍有沒打疫苗或完整接種，可能染疫後出現中度或重度以上重症發生。

羅一鈞說，若傳染模式規模變大，連帶導致醫療部分，有些人員不能上班在家隔離，以防傳給周遭人，對經濟醫療量能都會產生額外負擔，各國面臨對相對溫和的Omicron還是不敢大意，仍會採取防疫措施，希望延緩或降低傳播，避免一下爆發大流行疫情，對醫療經濟帶來不好影響。

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