天津Omicron疫情已傳一周！遷徙圖顯示：爆出前「北京最多人去」

▲百度遷徙地圖顯示，疫情爆出前一周，北京及河北是天津最多人前往的地區。（圖／翻攝健康時報）



記者蔡紹堅／綜合報導

天津近日爆出多起Omicron本土確診病例，專家研判疫情至少已傳播超過一周，大陸衛健委旗下官媒《健康時報》10日貼出一份「遷徙地圖」，顯示1月1日至7日間，天津遷出人口主要集中在北京、河北廊坊、河北唐山等地，而其中又以北京的佔比最高。

根據《健康時報》報導，1月1日至7日7天的時間內，天津遷出人口主要目的地主要集中在北京市、河北省廊坊市、唐山市等，而7天時間內，除1月1日和1月2日外，遷出地佔比最高的均為北京市。

進一步觀察更能發現，天津市遷出地排名前5的其他城市主要集中在河北省廊坊市、唐山市、滄州市和保定市。按省、市來看，天津市遷出的主要目的地依然集中於北京市和河北省，除此之外，還包含山東省德州市和濟南市等。

為防止疫情再度擴散，北京以及河北多地已發出對天津遷入人員的防控措施，北京市疾控中心9日宣布，對由天津進（返）京人員嚴格落實三項防控措施：一、天津市津南區，南開區竹華里的人員嚴格限制進（返）京。2021年12月23日（含）以來途經天津市津南區，南開區竹華里已來京人員參照中風險地區來京人員管控，進行居家隔離，按照社區要求開展核酸檢測。二、2021年12月23日（含）以來途經天津市人員立即主動報告社區、單位、賓館等，配合健康監測、核酸檢測等防控措施。三、北京市人員非必要不去津，天津人員非必要不來京，建議京津通勤人員居家辦公。

河北省石家莊市9日宣布，所有來石返石人員須持48小時內核酸檢測陰性證明，並向所在單位、社區（村）報備。

河北省秦皇島市宣布，各縣區各部門各單位要立即對12月25日以來天津市津南區、南開區來返秦人員進行拉網式排查；對排查出的風險人員，迅速按照要求第一時間上報，分類精準落實管控措施。

河北省唐山市也宣布，近14天以來，有天津市等地旅居史的來（返）唐人員、14天內有中高風險區所在地市或有本土感染者發生但暫未劃定中高風險區所在地市旅居史人員，必須第一時間主動向所在社區（村）、工作單位或所住酒店報備，並儘快開展核酸檢測，按要求配合做好各項防控工作。