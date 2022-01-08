照顧公婆18年！她被「小業務→經理」夫提離婚...心碎：我配不上

▲原PO細心照顧公婆18年，卻遭到老公提離婚。（圖／ 達志示意圖 ）

記者謝欣辰／綜合報導

婚姻生活是需要夫妻共同來維繫，但若不幸成為被提離婚的那方，該怎麼辦？有位網友在《匿名公社》表示，自己被提離婚了，「就在我忙著幫中風的公公換尿布的時候」，原PO的一字一句道出婚姻的無奈，讓網友心疼。

原PO表示，「老公在晚餐後提出離婚」，而原PO那時還正在幫中風的公公換尿布，「曾幾何時，他已經不是當初相識時的小業務，而我依舊是那個只有高職畢業的女人」，原PO心碎說道，結婚將近18年，她看著老公在職場上發光，從小職員升到現在的經理，「就算他不說，但行為上已經讓我知道，我配不上他了」。

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原PO無奈，自己在老公心中的地位，早就從太太變成家裡的傭人，本來還想，任勞任怨的做家務照顧公婆，才能讓老公無後顧之憂的闖事業，「都只是我一廂情願」，原PO接著說道，剛剛收拾好行李去跟公公道別時，「他流著淚用力地握住我的手」，原PO不禁擔心公公以後的日常起居，「照顧公公已經成了我的習慣了，我走了他怎麼辦？」但無論原PO有多不捨，「事情已經到了這步，我不走不行」。

貼文一出，網友們紛紛心疼原PO，「妳值得擁有更好的未來…女人不靠男人我們也可以很好」，「學歷和職位不是一切，不懂的珍惜，加油」，「加油！看了很心疼，往後的日子一定要好好過，別再委屈自己了」，「自由了，以後為自己而活」。