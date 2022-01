26歲女等公車滑手機「突然被鞋帶勒脖」　男50秒隨機殺人畫面曝光

▲女等公車突然被攻擊。(圖/翻攝自Twitter/ONLY in DADE)

記者李振慧/綜合報導

美國佛州發生一起隨機殺人案件,一名女子在公車站滑手機時,27歲男子亞倫(Aaron K Quinones)突然出現在她身後,用鞋帶狠狠勒住脖子想把人勒死,幸好後來有其他路人發現上前阻止,殺人未遂畫面曝光。

事件2日早上發生在邁阿密-戴德公車站(Miami-Dade Transit),約50秒的監視器畫面可看到,26歲女子當時坐在長椅上滑手機,亞倫假裝在附近綁鞋帶,眼見附近沒有人,便突然把鞋帶套在女子脖子上。

受害女子拼命掙扎,亞倫卻完全沒有要收手的意思,為了把人制伏甚至動手瘋狂毆打。後來一名穿著藍色上衣的男子路過,眼見亞倫正在毆打女子,立即上前阻止亞倫卻還不停手,他勇猛撲向對方才終於制止。

警方表示,亞倫雖然後來逃離現場,最後仍被警方逮捕,調查發現他與受害女子完全不認識,依謀殺未遂罪進行起訴,目前未對外公布女子身分與受傷情況,特別感謝路過男子的好心幫忙,阻止了一起可能發生的殘忍命案。

A few days ago, a man tried strangling a woman at MIA bus stop with a shoelace and he was charged with attempted murder. Thankfully, a bystander intervened and the man took off | #ONLYinDADE pic.twitter.com/HGlqVloZdR